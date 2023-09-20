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Аслан Бжания поздравил президента Южной Осетии с Днем Республики

Аслан Бжания поздравил президента Южной Осетии с Днем Республики

20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял Декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской... 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T17:35+0300

2023-09-20T17:35+0300

2023-09-20T17:43+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил своего югоосетинского коллегу Алана Гаглоева с праздником – 33-й годовщиной со дня провозглашения Республики Южная Осетия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства."Я уверен, что братская Южная Осетия будет продолжать развиваться и процветать, создавая лучшее будущее для своих граждан. Абхазию и Южную Осетию объединяют особые отношения и общее историческое прошлое. Убежден, что наше двустороннее сотрудничество будет развиваться и в будущем во имя процветания наших республик", – говорится в поздравлении.Президент Абхазии пожелал Алану Гаглоеву и братскому югоосетинскому народу мира, процветания и благополучия.

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