https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/bolee-sta-millionov-prosmotrov-nabralo-video-s-kitayankoy-spevshey-katyushu-v-mariupole-1048088151.html

Более ста миллионов просмотров набрало видео с китаянкой, спевшей "Катюшу" в Мариуполе

Более ста миллионов просмотров набрало видео с китаянкой, спевшей "Катюшу" в Мариуполе

Мариуполь был освобожден российскими войсками в апреле 2022 года. Многие здания, в том числе театр, сильно пострадали в ходе боевых действий. 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T20:00+0300

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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Более 110 миллионов человек посмотрели видео, на котором китайская певица Ван Фан исполняет "Катюшу", сообщает Sputnik Ближнее зарубежье."Песня "Катюша", которую исполняли воины Народно-освободительной армии Китая на параде на Красной площади в Москве, у нас в стране вошла в десятку величайших антифашистских песен и по сей день вдохновляет и китайский народ", - рассказала сама певица.Выступление вызвало негодование Киева. МИД Украины потребовал от Пекина объяснить визит в ДНР Ван Фан и других китайских блогеров. Всем членам делегации был запрещен въезд на Украину. В марте 2022 года российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля освободили его. Во время боевых действий город сильно пострадал. Сейчас его активно восстанавливают, там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России.

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