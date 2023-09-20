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Более ста миллионов просмотров набрало видео с китаянкой, спевшей "Катюшу" в Мариуполе
Более ста миллионов просмотров набрало видео с китаянкой, спевшей "Катюшу" в Мариуполе
Мариуполь был освобожден российскими войсками в апреле 2022 года. Многие здания, в том числе театр, сильно пострадали в ходе боевых действий. 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T20:00+0300
2023-09-20T20:00+0300
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Более 110 миллионов человек посмотрели видео, на котором китайская певица Ван Фан исполняет "Катюшу", сообщает Sputnik Ближнее зарубежье."Песня "Катюша", которую исполняли воины Народно-освободительной армии Китая на параде на Красной площади в Москве, у нас в стране вошла в десятку величайших антифашистских песен и по сей день вдохновляет и китайский народ", - рассказала сама певица.Выступление вызвало негодование Киева. МИД Украины потребовал от Пекина объяснить визит в ДНР Ван Фан и других китайских блогеров. Всем членам делегации был запрещен въезд на Украину. В марте 2022 года российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля освободили его. Во время боевых действий город сильно пострадал. Сейчас его активно восстанавливают, там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России.
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новости, россия, китай, музыка
новости, россия, китай, музыка
Более ста миллионов просмотров набрало видео с китаянкой, спевшей "Катюшу" в Мариуполе
Мариуполь был освобожден российскими войсками в апреле 2022 года. Многие здания, в том числе театр, сильно пострадали в ходе боевых действий.
СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Более 110 миллионов человек посмотрели видео, на котором китайская певица Ван Фан исполняет "Катюшу", сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
Ролик был снят в здании отстраивающегося Мариупольского театра.
"Песня "Катюша", которую исполняли воины Народно-освободительной армии Китая на параде на Красной площади в Москве, у нас в стране вошла в десятку величайших антифашистских песен и по сей день вдохновляет и китайский народ", - рассказала сама певица.
Выступление вызвало негодование Киева. МИД Украины потребовал от Пекина объяснить визит в ДНР Ван Фан и других китайских блогеров. Всем членам делегации был запрещен въезд на Украину.
В марте 2022 года российские войска окружили Мариуполь, а к 21 апреля освободили его. Во время боевых действий город сильно пострадал. Сейчас его активно восстанавливают, там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России.