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Часть Абхазии останется без света в четверг 21 сентября

Часть Абхазии останется без света в четверг 21 сентября

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Завтра, 21 сентября, часть Абхазии останется без электричества, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". 20.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Завтра, 21 сентября, часть Абхазии останется без электричества, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". С 9:00 до 14:00 света не будет у жителей Нового района в Сухуме. Это связано с проведением работ по ремонту воздушной линии электропередач 10 кВ на улице Гумистинской.Кроме того, с 06:00 до 08:00 в связи с работами по очистке трассы будет отключена воздушная линия "Жоэквара", без подачи энергии останутся подстанции "Холодная речка", "Гагра-2", "Гячрыпш", "Цандрыпш-тяга".

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