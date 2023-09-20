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Китайские компании захотели принять участие в строительстве трассы Джубга-Сочи
Китайские компании захотели принять участие в строительстве трассы Джубга-Сочи
Новую скоростную трассу вдоль побережья Черного моря планируют построить к 2028 году. 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T20:21+0300
2023-09-20T20:21+0300
2023-09-20T20:21+0300
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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Китайские подрядчики заинтересованы в участии в строительстве трассы Джубга-Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы "Автодора" Игоря Коваля. Коваль уточнил, что речь не идет о межправительственном кредите, так как китайский подрядчик может участвовать на стороне концессионера и вкладывать деньги в строительство. Новую трассу планируют построить к 2028 году. Четырехполосная дорога станет дублером трассы А-147 Джубга — Сочи, поможет вывести транзитный транспорт из населенных пунктов и значительно сократить время в пути.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, сочи, китай, новости
россия, сочи, китай, новости
Китайские компании захотели принять участие в строительстве трассы Джубга-Сочи
Новую скоростную трассу вдоль побережья Черного моря планируют построить к 2028 году.
СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Китайские подрядчики заинтересованы в участии в строительстве трассы Джубга-Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы "Автодора" Игоря Коваля.
"Они (китайские компании - прим.ред) обличены в юридические лица на территории РФ. Соответственно, китайские организации, подконтрольные крупному китайскому холдингу, заинтересованы в участии в виде концессионеров в ряде наших проектов", - сказал он в кулуарах "Конференции-Форсайт".
Коваль уточнил, что речь не идет о межправительственном кредите, так как китайский подрядчик может участвовать на стороне концессионера и вкладывать деньги в строительство.
Новую трассу планируют построить к 2028 году. Четырехполосная дорога станет дублером трассы А-147 Джубга — Сочи, поможет вывести транзитный транспорт из населенных пунктов и значительно сократить время в пути.