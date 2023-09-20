https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/kitayskie-kompanii-zakhoteli-prinyat-uchastie-v-stroitelstve-trassy-dzhubga-sochi-1048088297.html

Китайские компании захотели принять участие в строительстве трассы Джубга-Сочи

Китайские компании захотели принять участие в строительстве трассы Джубга-Сочи

Новую скоростную трассу вдоль побережья Черного моря планируют построить к 2028 году. 20.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Китайские подрядчики заинтересованы в участии в строительстве трассы Джубга-Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы "Автодора" Игоря Коваля. Коваль уточнил, что речь не идет о межправительственном кредите, так как китайский подрядчик может участвовать на стороне концессионера и вкладывать деньги в строительство. Новую трассу планируют построить к 2028 году. Четырехполосная дорога станет дублером трассы А-147 Джубга — Сочи, поможет вывести транзитный транспорт из населенных пунктов и значительно сократить время в пути.

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