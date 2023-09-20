https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/migranyan-esli-idet-nekoe-poteplenie-otnosheniy-gruzii-i-rossii-to-eto-ne-za-schet-abkhazii-1048069961.html

Мигранян: если идет некое потепление отношений Грузии и России, то это не за счет Абхазии

Мигранян: если идет некое потепление отношений Грузии и России, то это не за счет Абхазии

Российский историк, профессор МГИМО, общественный деятель Андраник Мигранян в интервью радио Sputnik Абхазия прокомментировал сообщения о возможном гражданском... 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T12:01+0300

2023-09-20T12:01+0300

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Мигранян: если идет некое потопление отношений Грузии и России, то это не за счет Абхазии Мигранян: если идет некое потопление отношений Грузии и России, то это не за счет Абхазии

Российский историк, профессор МГИМО, общественный деятель Андраник Мигранян в интервью радио Sputnik Абхазия прокомментировал сообщения о возможном гражданском перевороте с целью смены власти в Грузии, а также высказал свое мнение о том, может ли повлиять потепление отношений с Россией на Абхазию.Если даже идет некое потепление с Грузией, то это не за счет Абхазии, подчеркнул Мигранян в эфире радио."Так как Грузия воздержалась от конфронтационной линии, Россия должна была более доброжелательно отнестись к Грузии, тем более Грузия используется как одна из возможностей обхода санкций. Открыто об этом не говорят, но, в принципе, Армения, Казахстан, в частности Грузия, может быть, в этом отношении являются таким фактором. Если даже идет некое потепление с Грузией, то это не за счет Абхазии. В приоритетах России реальные дружеские отношения, интеграция в едином экономическом пространстве с Абхазией стоит на очень важном месте, и какие-то сомнительные выгоды в грузинском направлении вряд ли станут поводом для того, чтобы изменились российские приоритеты в этом регионе", – сказал Мигранян.Подробности слушайте в аудиофайле.

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