https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/migranyan-esli-idet-nekoe-poteplenie-otnosheniy-gruzii-i-rossii-to-eto-ne-za-schet-abkhazii-1048069961.html
Мигранян: если идет некое потепление отношений Грузии и России, то это не за счет Абхазии
Мигранян: если идет некое потепление отношений Грузии и России, то это не за счет Абхазии
Российский историк, профессор МГИМО, общественный деятель Андраник Мигранян в интервью радио Sputnik Абхазия прокомментировал сообщения о возможном гражданском... 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T12:01+0300
2023-09-20T12:01+0300
2023-09-20T12:01+0300
радио
подкасты
абхазо-российские отношения
совет ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/14/1048069795_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_52d41ed42c05c67b137fbf3dff94dc30.jpg
Мигранян: если идет некое потопление отношений Грузии и России, то это не за счет Абхазии
Мигранян: если идет некое потопление отношений Грузии и России, то это не за счет Абхазии
Российский историк, профессор МГИМО, общественный деятель Андраник Мигранян в интервью радио Sputnik Абхазия прокомментировал сообщения о возможном гражданском перевороте с целью смены власти в Грузии, а также высказал свое мнение о том, может ли повлиять потепление отношений с Россией на Абхазию.Если даже идет некое потепление с Грузией, то это не за счет Абхазии, подчеркнул Мигранян в эфире радио."Так как Грузия воздержалась от конфронтационной линии, Россия должна была более доброжелательно отнестись к Грузии, тем более Грузия используется как одна из возможностей обхода санкций. Открыто об этом не говорят, но, в принципе, Армения, Казахстан, в частности Грузия, может быть, в этом отношении являются таким фактором. Если даже идет некое потепление с Грузией, то это не за счет Абхазии. В приоритетах России реальные дружеские отношения, интеграция в едином экономическом пространстве с Абхазией стоит на очень важном месте, и какие-то сомнительные выгоды в грузинском направлении вряд ли станут поводом для того, чтобы изменились российские приоритеты в этом регионе", – сказал Мигранян.Подробности слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/14/1048069795_263:0:2578:1736_1920x0_80_0_0_9efc9f1e40aaf5d048e8d903c202ffa1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазо-российские отношения, совет ес, аудио
подкасты, абхазо-российские отношения, совет ес, аудио
Российский историк, профессор МГИМО, общественный деятель Андраник Мигранян в интервью радио Sputnik Абхазия прокомментировал сообщения о возможном гражданском перевороте с целью смены власти в Грузии, а также высказал свое мнение о том, может ли повлиять потепление отношений с Россией на Абхазию.
Если даже идет некое потепление с Грузией, то это не за счет Абхазии, подчеркнул Мигранян в эфире радио.
"Так как Грузия воздержалась от конфронтационной линии, Россия должна была более доброжелательно отнестись к Грузии, тем более Грузия используется как одна из возможностей обхода санкций. Открыто об этом не говорят, но, в принципе, Армения, Казахстан, в частности Грузия, может быть, в этом отношении являются таким фактором. Если даже идет некое потепление с Грузией, то это не за счет Абхазии. В приоритетах России реальные дружеские отношения, интеграция в едином экономическом пространстве с Абхазией стоит на очень важном месте, и какие-то сомнительные выгоды в грузинском направлении вряд ли станут поводом для того, чтобы изменились российские приоритеты в этом регионе", – сказал Мигранян.
Подробности слушайте в аудиофайле.