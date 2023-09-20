https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/neftebaza-zagorelas-v-adlere-1048070943.html

Нефтебаза загорелась в Адлере

Нефтебаза загорелась в Адлере

В результате происшествия никто не пострадал, причины пожара выясняются. 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T10:21+0300

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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Рано утром в среду, 20 сентября, на Авиационной улице в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Площадь пожара составляет 96 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет", – написал он.Кондратьев добавил, что причины пожара выясняются.Позже глава города Алексей Копайгородский добавил, что возгорание уже потушено. В результате происшествия никто не пострадал. Аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме.

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