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Нефтебаза загорелась в Адлере
Нефтебаза загорелась в Адлере
В результате происшествия никто не пострадал, причины пожара выясняются. 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T10:21+0300
2023-09-20T10:21+0300
2023-09-20T10:37+0300
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СУХУМ, 20 сен – Sputnik. Рано утром в среду, 20 сентября, на Авиационной улице в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. "Площадь пожара составляет 96 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет", – написал он.Кондратьев добавил, что причины пожара выясняются.Позже глава города Алексей Копайгородский добавил, что возгорание уже потушено. В результате происшествия никто не пострадал. Аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме.
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новости, россия, сочи
Нефтебаза загорелась в Адлере
10:21 20.09.2023 (обновлено: 10:37 20.09.2023)
В результате происшествия никто не пострадал, причины пожара выясняются.
СУХУМ, 20 сен – Sputnik.
Рано утром в среду, 20 сентября, на Авиационной улице в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом, сообщил
в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Площадь пожара составляет 96 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 60 человек и 15 единиц техники. Угрозы распространения огня нет", – написал он.
Кондратьев добавил, что причины пожара выясняются.
Позже глава города Алексей Копайгородский добавил, что возгорание уже потушено. В результате происшествия никто не пострадал. Аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме.