https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/takie-obstoyatelstva-nersesyan-i-maystruk-o-tom-kak-sdelat-interesnym-radioefir-1048075383.html

Такие обстоятельства: Нерсесян и Майструк о том, как сделать радиоэфир интересным

Такие обстоятельства: Нерсесян и Майструк о том, как сделать радиоэфир интересным

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошел новый модуль программы SputnikPro "Сделайте погромче: почему мы слушаем радио" специально для радиоведущих... 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T14:10+0300

2023-09-20T14:10+0300

2023-09-20T14:26+0300

радио

сми

sputnik

sputnikpro в абхазии

эфир

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/14/1048076128_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b791d01d51255f287b71cd90e5bae79a.jpg

Такие обстоятельства: Нерсесян и Майструк о том, как сделать радиоэфир интересным Такие обстоятельства: Нерсесян и Майструк о том, как сделать радиоэфир интересным

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошел новый модуль программы SputnikPro "Сделайте погромче: почему мы слушаем радио" специально для радиоведущих и тех, кто желает попробовать себя в новом амплуа. Модуль провели заместитель руководителя русскоязычного вещания радио Sputnik Наталия Нерсесян и ведущий, обозреватель радио Sputnik Евгений Майструк.В эфире радио Sputnik Абхазия они поговорили о том, что делать, если гость не пришел на эфир, что привлекает слушателей в радиовыпусках, как сделать интересным эфир.Ведущий, обозреватель радио Sputnik Евгений Майструк отметил, что невозможно сделать интересным эфир для слушателей, если тема не интересна самому ведущему."Важны две вещи. Во-первых, самому ведущему должна быть интересна тема, о которй он говорит. В неинтересной теме найти какую-то вещь, зацепиться за нее и сделать интересную историю. А вторая часть это про искренность. Ведущий и гость должны быть искренними, они не должны врать", – сказала Нерсесян.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сми, sputnik, sputnikpro в абхазии, эфир, подкасты, аудио