https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/takie-obstoyatelstva-nersesyan-i-maystruk-o-tom-kak-sdelat-interesnym-radioefir-1048075383.html
Такие обстоятельства: Нерсесян и Майструк о том, как сделать радиоэфир интересным
Такие обстоятельства: Нерсесян и Майструк о том, как сделать радиоэфир интересным
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошел новый модуль программы SputnikPro "Сделайте погромче: почему мы слушаем радио" специально для радиоведущих... 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T14:10+0300
2023-09-20T14:10+0300
2023-09-20T14:26+0300
радио
сми
sputnik
sputnikpro в абхазии
эфир
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/14/1048076128_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b791d01d51255f287b71cd90e5bae79a.jpg
Такие обстоятельства: Нерсесян и Майструк о том, как сделать радиоэфир интересным
Такие обстоятельства: Нерсесян и Майструк о том, как сделать радиоэфир интересным
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошел новый модуль программы SputnikPro "Сделайте погромче: почему мы слушаем радио" специально для радиоведущих и тех, кто желает попробовать себя в новом амплуа. Модуль провели заместитель руководителя русскоязычного вещания радио Sputnik Наталия Нерсесян и ведущий, обозреватель радио Sputnik Евгений Майструк.В эфире радио Sputnik Абхазия они поговорили о том, что делать, если гость не пришел на эфир, что привлекает слушателей в радиовыпусках, как сделать интересным эфир.Ведущий, обозреватель радио Sputnik Евгений Майструк отметил, что невозможно сделать интересным эфир для слушателей, если тема не интересна самому ведущему."Важны две вещи. Во-первых, самому ведущему должна быть интересна тема, о которй он говорит. В неинтересной теме найти какую-то вещь, зацепиться за нее и сделать интересную историю. А вторая часть это про искренность. Ведущий и гость должны быть искренними, они не должны врать", – сказала Нерсесян.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/14/1048076128_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de88a633ee799126596201d2bf5f876f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сми, sputnik, sputnikpro в абхазии, эфир, подкасты, аудио
сми, sputnik, sputnikpro в абхазии, эфир, подкасты, аудио
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия прошел новый модуль программы SputnikPro "Сделайте погромче: почему мы слушаем радио" специально для радиоведущих и тех, кто желает попробовать себя в новом амплуа. Модуль провели заместитель руководителя русскоязычного вещания радио Sputnik Наталия Нерсесян и ведущий, обозреватель радио Sputnik Евгений Майструк.
В эфире радио Sputnik Абхазия
они поговорили о том, что делать, если гость не пришел на эфир, что привлекает слушателей в радиовыпусках, как сделать интересным эфир.
Ведущий, обозреватель радио Sputnik Евгений Майструк отметил, что невозможно сделать интересным эфир для слушателей, если тема не интересна самому ведущему.
"Важны две вещи. Во-первых, самому ведущему должна быть интересна тема, о которй он говорит. В неинтересной теме найти какую-то вещь, зацепиться за нее и сделать интересную историю. А вторая часть это про искренность. Ведущий и гость должны быть искренними, они не должны врать", – сказала Нерсесян.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.