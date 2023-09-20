https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/trapsh-o-vzaimootnosheniyakh-rossii-i-abkhazii-aktsent-dolzhen-byt-na-obespechenie-bezopasnosti--1048078788.html

Трапш о взаимоотношениях России и Абхазии: акцент должен быть на обеспечение безопасности

Трапш о взаимоотношениях России и Абхазии: акцент должен быть на обеспечение безопасности

Как ситуация вокруг Нагорного Карабаха отражается в целом на безопасности в регионе, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш. 20.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-20T18:16+0300

2023-09-20T18:16+0300

2023-09-20T18:16+0300

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Трапш о взаимоотношениях России и Абхазии: акцент должен быть на обеспечение безопасности Трапш о взаимоотношениях России и Абхазии: акцент должен быть на обеспечение безопасности

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий на территории республики с 13 часов сегодняшнего дня.Учитывая события в регионе, Абхазии не нужно забывать о развитии своей армии, в меру возможностей нужно становиться современной и быть готовой к тому, что, возможно, придется отстаивать свою независимость, отметил Трапш.По мнению политолога, в условиях признания со стороны России Абхазии нужно выстраивать систему двусторонних взаимоотношений, но акцент прежде всего должен быть на обеспечение безопасности Абхазии."Пока нет основания считать, что это не обеспечено действующими договорами и действующим политическим курсом российского руководства, но как всякое здание нужно постоянно обновлять, чтобы оно укреплялось, точно так же и здесь нужно постоянно сверять часы и выстраивать векторы сотрудничества", – сказал Трапш.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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