https://sputnik-abkhazia.ru/20230920/trapsh-o-vzaimootnosheniyakh-rossii-i-abkhazii-aktsent-dolzhen-byt-na-obespechenie-bezopasnosti--1048078788.html
Трапш о взаимоотношениях России и Абхазии: акцент должен быть на обеспечение безопасности
Трапш о взаимоотношениях России и Абхазии: акцент должен быть на обеспечение безопасности
Как ситуация вокруг Нагорного Карабаха отражается в целом на безопасности в регионе, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш. 20.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-20T18:16+0300
2023-09-20T18:16+0300
2023-09-20T18:16+0300
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Трапш о взаимоотношениях России и Абхазии: акцент должен быть на обеспечение безопасности
Трапш о взаимоотношениях России и Абхазии: акцент должен быть на обеспечение безопасности
При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий на территории республики с 13 часов сегодняшнего дня.Учитывая события в регионе, Абхазии не нужно забывать о развитии своей армии, в меру возможностей нужно становиться современной и быть готовой к тому, что, возможно, придется отстаивать свою независимость, отметил Трапш.По мнению политолога, в условиях признания со стороны России Абхазии нужно выстраивать систему двусторонних взаимоотношений, но акцент прежде всего должен быть на обеспечение безопасности Абхазии."Пока нет основания считать, что это не обеспечено действующими договорами и действующим политическим курсом российского руководства, но как всякое здание нужно постоянно обновлять, чтобы оно укреплялось, точно так же и здесь нужно постоянно сверять часы и выстраивать векторы сотрудничества", – сказал Трапш.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, нагорно-карабахская республика, кавказ, безопасность, абхазо-российские отношения, аудио
подкасты, нагорно-карабахская республика, кавказ, безопасность, абхазо-российские отношения, аудио
Трапш о взаимоотношениях России и Абхазии: акцент должен быть на обеспечение безопасности
Как ситуация вокруг Нагорного Карабаха отражается в целом на безопасности в регионе, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш.
При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий на территории республики с 13 часов сегодняшнего дня.
Учитывая события в регионе, Абхазии не нужно забывать о развитии своей армии, в меру возможностей нужно становиться современной и быть готовой к тому, что, возможно, придется отстаивать свою независимость, отметил Трапш.
По мнению политолога, в условиях признания со стороны России Абхазии нужно выстраивать систему двусторонних взаимоотношений, но акцент прежде всего должен быть на обеспечение безопасности Абхазии.
"Пока нет основания считать, что это не обеспечено действующими договорами и действующим политическим курсом российского руководства, но как всякое здание нужно постоянно обновлять, чтобы оно укреплялось, точно так же и здесь нужно постоянно сверять часы и выстраивать векторы сотрудничества", – сказал Трапш.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.