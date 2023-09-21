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Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений на осеннее равноденствие
Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений на осеннее равноденствие
День осеннего равноденствия в 2023 году выпадает на 23 сентября. 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T11:00+0300
2023-09-21T11:00+0300
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Гагра попала в список популярных у россиян направлений на осеннее равноденствие, пишет российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.На первом месте оказался Сочи с 28% от всех бронирований, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа, 8% и 7% бронирований соответственно.
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гагрский район, гагра, отдых в абхазии, абхазия
Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений на осеннее равноденствие
11:00 21.09.2023 (обновлено: 11:42 21.09.2023)
День осеннего равноденствия в 2023 году выпадает на 23 сентября.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Гагра попала в список популярных у россиян направлений на осеннее равноденствие, пишет российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Сервис определил самые популярные направления для путешествий на осеннее равноденствие, на период 21-24 сентября 2023 года.
На первом месте оказался Сочи с 28% от всех бронирований, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа, 8% и 7% бронирований соответственно.
Десять самых популярных направлений на осеннее равноденствие
Город
Средняя стоимость ночи (рублей)
Средняя продолжительность поездки
Сочи, Краснодарский край
3294
8 ночей
Санкт-Петербург, Ленинградская область
3517
4 ночи
Анапа, Краснодарский край
2768
8 ночей
Геленджик, Краснодарский край
3421
8 ночей
Москва, Московская область
3670
5 ночей
Гагра, Абхазия
3780
8 ночей
Кисловодск, Ставропольский край
3264
7 ночей
Казань, Татарстан
3107
4 ночи
Ялта, Крым
3315
7 ночей
Калининград, Калининградская область
2599
5 ночей