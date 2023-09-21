https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/abkhazskiy-kurort-popal-v-reyting-populyarnykh-napravleniy-na-osennee-ravnodenstvie-1048093721.html

Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений на осеннее равноденствие

Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений на осеннее равноденствие

День осеннего равноденствия в 2023 году выпадает на 23 сентября. 21.09.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

гагрский район

гагра

отдых в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Гагра попала в список популярных у россиян направлений на осеннее равноденствие, пишет российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.На первом месте оказался Сочи с 28% от всех бронирований, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа, 8% и 7% бронирований соответственно.

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