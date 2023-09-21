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https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/abkhazskiy-kurort-popal-v-reyting-populyarnykh-napravleniy-na-osennee-ravnodenstvie-1048093721.html
Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений на осеннее равноденствие
Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений на осеннее равноденствие
День осеннего равноденствия в 2023 году выпадает на 23 сентября. 21.09.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Гагра попала в список популярных у россиян направлений на осеннее равноденствие, пишет российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.На первом месте оказался Сочи с 28% от всех бронирований, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа, 8% и 7% бронирований соответственно.
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Абхазский курорт попал в рейтинг популярных направлений на осеннее равноденствие

11:00 21.09.2023 (обновлено: 11:42 21.09.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Парк Ольденбургского в Гагре
Парк Ольденбургского в Гагре - Sputnik Абхазия, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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День осеннего равноденствия в 2023 году выпадает на 23 сентября.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Гагра попала в список популярных у россиян направлений на осеннее равноденствие, пишет российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Сервис определил самые популярные направления для путешествий на осеннее равноденствие, на период 21-24 сентября 2023 года.
На первом месте оказался Сочи с 28% от всех бронирований, на втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа, 8% и 7% бронирований соответственно.
Десять самых популярных направлений на осеннее равноденствие

Город

Средняя стоимость ночи (рублей)

Средняя продолжительность поездки

Сочи, Краснодарский край

3294

8 ночей

Санкт-Петербург, Ленинградская область

3517

4 ночи

Анапа, Краснодарский край

2768

8 ночей

Геленджик, Краснодарский край

3421

8 ночей

Москва, Московская область

3670

5 ночей

Гагра, Абхазия

3780

8 ночей

Кисловодск, Ставропольский край

3264

7 ночей

Казань, Татарстан

3107

4 ночи

Ялта, Крым

3315

7 ночей

Калининград, Калининградская область

2599

5 ночей

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