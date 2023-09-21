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Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев
Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев
Телефонный разговор Ильхама Алиева и Владимира Путина состоялся по инициативе азербайджанской стороны. 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T13:30+0300
2023-09-21T13:30+0300
2023-09-21T13:30+0300
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, заявили в пресс-службе Кремля.Накануне автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли.Генеральные прокуратуры России и Азербайджана находятся в тесном контакте. Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.Путин и Алиев также обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе."Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами", – говорится в сообщении.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
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азербайджан, россия, нагорно-карабахская республика, политика, в мире
азербайджан, россия, нагорно-карабахская республика, политика, в мире
Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев
Телефонный разговор Ильхама Алиева и Владимира Путина состоялся по инициативе азербайджанской стороны.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с Владимиром Путиным принес извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, заявили в пресс-службе Кремля
.
Накануне автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли.
"Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание", — говорится в сообщении.
Генеральные прокуратуры России и Азербайджана находятся в тесном контакте. Алиев также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.
Путин и Алиев также обсудили первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в Нагорном Карабахе.
"Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами", – говорится в сообщении.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.