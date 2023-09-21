https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/apsnymedia-i-tatmedia-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1048100532.html

"Апснымедиа" и "Татмедиа" подписали соглашение о сотрудничестве

"Апснымедиа" и "Татмедиа" подписали соглашение о сотрудничестве

СУХУМ, 21 сен – Sputnik. "Апснымедиа" и "Татмедиа" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках рабочего визита делегации Татарстана в Абхазию, сообщило... 21.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-21T14:50+0300

2023-09-21T14:50+0300

2023-09-21T15:35+0300

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. "Апснымедиа" и "Татмедиа" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках рабочего визита делегации Татарстана в Абхазию, сообщило агентство "Апсныпресс".Уточняется, что документ предусматривает сотрудничество сторон в области обмена информацией.Подписи под документом поставили генеральный директор РГУ "Апснымедиа" Роберт Джопуа и генеральный директор АО "Татмедиа" Шамиль Садыков.После церемонии подписания соглашения стороны обменялись подарками.

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