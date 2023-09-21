https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/apsnymedia-i-tatmedia-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-1048100532.html
"Апснымедиа" и "Татмедиа" подписали соглашение о сотрудничестве
"Апснымедиа" и "Татмедиа" подписали соглашение о сотрудничестве
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. "Апснымедиа" и "Татмедиа" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках рабочего визита делегации Татарстана в Абхазию, сообщило... 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T14:50+0300
2023-09-21T14:50+0300
2023-09-21T15:35+0300
в абхазии
журналистика
абхазия
татарстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/15/1048100365_0:110:1200:786_1920x0_80_0_0_eb6f2552c597cddda53be622234240d5.jpg
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. "Апснымедиа" и "Татмедиа" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках рабочего визита делегации Татарстана в Абхазию, сообщило агентство "Апсныпресс".Уточняется, что документ предусматривает сотрудничество сторон в области обмена информацией.Подписи под документом поставили генеральный директор РГУ "Апснымедиа" Роберт Джопуа и генеральный директор АО "Татмедиа" Шамиль Садыков.После церемонии подписания соглашения стороны обменялись подарками.
абхазия
татарстан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/15/1048100365_31:0:1186:866_1920x0_80_0_0_7bbfcd2d920ba1449099bf52ce4ce306.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
журналистика, абхазия, татарстан
журналистика, абхазия, татарстан
"Апснымедиа" и "Татмедиа" подписали соглашение о сотрудничестве
14:50 21.09.2023 (обновлено: 15:35 21.09.2023) СУХУМ, 21 сен – Sputnik.
"Апснымедиа" и "Татмедиа" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках рабочего визита делегации Татарстана в Абхазию, сообщило
агентство "Апсныпресс".
Уточняется, что документ предусматривает сотрудничество сторон в области обмена информацией.
Подписи под документом поставили генеральный директор РГУ "Апснымедиа" Роберт Джопуа и генеральный директор АО "Татмедиа" Шамиль Садыков.
"Информационный мир очень сильно развивается, и в этом плане мы хотели объединить усилия и быть полезными друг другу. Мы готовы делиться обучающими программами, сотрудничать в сфере информационных технологий", – отметил гендиректор "Татмедиа" Шамиль Садыков.
После церемонии подписания соглашения стороны обменялись подарками.