https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/ashana-otkryl-sbor-na-lechenie-pyatiletney-valentiny-karnetsyan-1048103760.html

"Ашана" открыл сбор на лечение пятилетней Валентины Карнецян

"Ашана" открыл сбор на лечение пятилетней Валентины Карнецян

Общая стоимость обследования и лечения Валентины в филиале Российской детской клинической больницы Пирогова – 257 000 рублей. 21.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-21T16:10+0300

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на обследование и лечение пятилетней Валентины Карнецян.Валентина – старший ребенок в семье Карнецян. Девочка родилась с межпозвоночной грыжей, первую операцию провели, когда ей было всего две недели.Из-за проблем со здоровьем Валентина пока что не может передвигаться самостоятельно, но, по словам ее бабушки Вартануш Мартиросян, реабилитологи дают надежду на то, что она сможет ходить.Все эти годы семья самостоятельно оплачивала курсы лечения и реабилитации, но в этот раз сумма оказалась неподъемной.Валентину уже ждут в филиале РДКБ имени Пирогова. От собранной суммы зависит жизнь девочки. Всего необходимо 257 000 рублей. О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

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спасем жизнь вместе, абхазия, культурно-благотворительный фонд "ашана", дети