https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/ekspert-putevki-v-abkhaziyu-prodolzhat-rasti-v-tsene--1048119228.html
Эксперт: путевки в Абхазию продолжат расти в цене
Эксперт: путевки в Абхазию продолжат расти в цене
Летом 2023 года подорожание среднего чека в Абхазию составило 29-33%, приводят цифры эксперты. 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T18:05+0300
2023-09-21T18:05+0300
2023-09-21T18:05+0300
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Путевки в Абхазию этим летом подорожали на 29-33%, и, по прогнозам, весной продолжат расти в цене, сообщил гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов в ходе конференции "Трэволюция-2023".По его словам, причина – рост интереса туристов к этому направлению, а также к внутреннему туризму по России из-за подорожания отдыха в Турции и Египте на фоне ослабления рубля. Спрос на Абхазию будет увеличиваться, считает Кобищанов, а вместе с ним и цены. Как ранее сообщали в АТОР, летом 2023 года Абхазию посетило около 1 миллиона российских туристов, это на 25% больше, чем в 2022 году.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, отдых в абхазии, туристы, россия
абхазия, отдых в абхазии, туристы, россия
Эксперт: путевки в Абхазию продолжат расти в цене
Летом 2023 года подорожание среднего чека в Абхазию составило 29-33%, приводят цифры эксперты.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Путевки в Абхазию этим летом подорожали на 29-33%, и, по прогнозам, весной продолжат расти в цене, сообщил гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов в ходе конференции "Трэволюция-2023".
По его словам, причина – рост интереса туристов к этому направлению, а также к внутреннему туризму по России из-за подорожания отдыха в Турции и Египте на фоне ослабления рубля.
Спрос на Абхазию будет увеличиваться, считает Кобищанов, а вместе с ним и цены.
"Скорее всего, в следующем году рубль весной будет продолжать слабеть, туры за рубеж будут дороже. Соответственно, спрос на Россию и Абхазию увеличится. Российские и абхазские курорты, прекрасно это понимая, тоже будут поднимать цены. Не в такой степени, скорее всего, в какой будет дешеветь рубль, но более-менее сопоставимо", – добавил он.
Как ранее сообщали в АТОР, летом 2023 года Абхазию посетило около 1 миллиона российских туристов, это на 25% больше, чем в 2022 году.