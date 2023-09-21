https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/ekspert-putevki-v-abkhaziyu-prodolzhat-rasti-v-tsene--1048119228.html

Эксперт: путевки в Абхазию продолжат расти в цене

Эксперт: путевки в Абхазию продолжат расти в цене

Летом 2023 года подорожание среднего чека в Абхазию составило 29-33%, приводят цифры эксперты. 21.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-21T18:05+0300

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2023-09-21T18:05+0300

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Путевки в Абхазию этим летом подорожали на 29-33%, и, по прогнозам, весной продолжат расти в цене, сообщил гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов в ходе конференции "Трэволюция-2023".По его словам, причина – рост интереса туристов к этому направлению, а также к внутреннему туризму по России из-за подорожания отдыха в Турции и Египте на фоне ослабления рубля. Спрос на Абхазию будет увеличиваться, считает Кобищанов, а вместе с ним и цены. Как ранее сообщали в АТОР, летом 2023 года Абхазию посетило около 1 миллиона российских туристов, это на 25% больше, чем в 2022 году.

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