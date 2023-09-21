https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/minkult-obyavil-daty-premer-filmov-ob-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-1048096047.html
Минкульт объявил даты премьер фильмов об Отечественной войне народа Абхазии
Минкульт объявил даты премьер фильмов об Отечественной войне народа Абхазии
Съемки короткометражных документальных и художественных картин были профинансированы Министерством культуры и Фондом Инвалидов Отечественной войны народа... 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T12:15+0300
2023-09-21T12:15+0300
2023-09-21T12:15+0300
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30-летие дня победы и независимости абхазии
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Премьера документальных и художественных фильмов, сценарии которых одержали победу в конкурсе Министерства культуры Абхазии, состоится 25 и 26 сентября в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, рассказал Sputnik специалист по кино Даут Логуа.Министерство культуры Абхазии объявило о начале конкурса короткометражек и документальных фильмов к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости республики в январе, далее члены комиссии отбирали поданные заявки и определяли победителей, после чего они приступили к съемкам фильмов.На съемки документальных картин было выделено по 400 тысяч рублей, художественных – 300 тысяч рублей.
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культура, кино, абхазия, 30-летие дня победы и независимости абхазии
культура, кино, абхазия, 30-летие дня победы и независимости абхазии
Минкульт объявил даты премьер фильмов об Отечественной войне народа Абхазии
Съемки короткометражных документальных и художественных картин были профинансированы Министерством культуры и Фондом Инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Премьера документальных и художественных фильмов, сценарии которых одержали победу в конкурсе Министерства культуры Абхазии, состоится 25 и 26 сентября в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба, рассказал Sputnik специалист по кино Даут Логуа.
По его словам, по итогам конкурса было отобрано шесть из 19 работ. 25 и 26 сентября будут показаны документальные фильмы Мананы Кокоскир, Фатимы Кутелия и Элеоноры Гилоян и художественные работы Тенгиза Джопуа, Даура Ладария и Сабины Харджелия.
Министерство культуры Абхазии объявило о начале конкурса короткометражек и документальных фильмов к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летию признания независимости республики в январе, далее члены комиссии отбирали поданные заявки и определяли победителей, после чего они приступили к съемкам фильмов.
На съемки документальных картин было выделено по 400 тысяч рублей, художественных – 300 тысяч рублей.