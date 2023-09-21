https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/na-zaschite-informatsionnogo-tyla-kak-rabotala-gazeta-bzyb-v-gody-voyny-s-gruziey-1048031565.html

На защите информационного тыла: как работала газета "Бзыбь" в годы войны с Грузией

На защите информационного тыла: как работала газета "Бзыбь" в годы войны с Грузией

Главный редактор газеты "Бзыбь" Лаврентий Губаз и журналист Руслан Анкваб рассказали о работе в годы Отечественной войны народа Абхазии. 21.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-21T19:10+0300

2023-09-21T19:10+0300

2023-09-21T19:24+0300

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О том, как районная газета стала общереспубликанской в период Отечественной войны народа Абхазии, как журналистам "Бзыбь" пришлось менять формат работы и адаптироваться в новых условиях, чем они рассердили на тот момент председателя Верховного совета Абхазии Владислава Ардзинба и что было самым сложным в работе, читайте в материале Sputnik.Война и утечка информацииК началу Отечественной войны народа Абхазии Лаврентий Губаз работал замдиректора Гудаутской газеты "Бзыбь", и 14 августа, когда войска Госсовета Грузии вторглись в республику, он вместе с коллегами готовил очередной выпуск газеты.О том, что началась война, он узнал примерно в 12:00 того дня от сотрудниц местной почты."Мы были в шоке, но сразу в это поверили. Все-таки обстановка в стране на тот момент сложилась напряженная. Мы побежали сразу же и включили телевизор. Там с обращением выступал Владислав Ардзинба. Затем всем коллективом пошли в администрацию, где собрались люди", – вспомнил Губаз.Лаврентий Губаз и ответственный секретарь газеты "Бзыбь", а также еще несколько человек приняли решение бросить "перо" и взять в руки оружие, которого на тот момент ни у кого из них не было. Они записались в качестве добровольцев, но эти кадры нужны были для ведения информационной войны.С первых дней войны работники "Бзыбь" сутками находились в офисе и не уходили домой. В кратчайшие сроки они были вынуждены переквалифицироваться из простых журналистов в военных корреспондентов.Первый номер газеты "Бзыбь" тиражом 1500 экземпляров в новом формате вышел 18 августа 1992 года. В них были опубликованы обращения председателя Верховного совета Абхазии Владислава Ардзинба к народу Абхазии, к ООН, хроника боевых будней, рубрика "Сыновья Абхазии, защитим Родину", обращения женщин страны к разным международным организациям и военным России.Также в Гудауте в те дни был создан пресс-центр, где трудились журналисты Абхазии и проводились там много времени. Нередко к ним попадали разного рода сведения, в том числе секретные документы. Одна из таких бумаг попала в руки Руслана Анкваб.Это было официальное обращение Владислава Ардзинба к президенту России Борису Ельцину, в котором руководитель республики просит российского лидера помочь Абхазии с вооружением. На радостях, что Россия наконец-то может поддержать малочисленных абхазский народ, сотрудники газеты "Бзыбь" поспешили с публикацией текста того письма, что вызвало скандал.Дело в том, что обращение Ардзинба еще не было утверждено, и в принципе никто не планировал его афишировать. В день выхода газеты в редакцию "Бзыбь" поступил важный звонок.На вопрос Ардзинба о том, откуда журналисты взяли то обращение и зачем они опубликовали, Губаз ответил, что ничего плохо они делать не намеревались. Напротив, подумали, что это пойдет только на пользу стране. На этом разбор полетов благополучно завершился, но Владислав Ардзинба попросил журналистов впредь без согласования ничего не публиковать. Следить за этим он поручил Нателле Акаба.Зов долгаРайонная газета "Бзыбь" в годы войны обрела общереспубликанский масштаб. Ее читали везде – в городах, селах, на фронте. Помимо газеты, в Гудауте выпускали боевые листки, информационные бюллетени, а также газету на кабардинском языке "Морже" (вперед - прим.). Также 16 октября 1992 года на страницах газеты впервые появился текст песни "Мамзыщха", которая воодушевляла народ Абхазии в годы войны и после нее."До войны у нас был тираж около 4000, но уже после начала боевых действий из-за нехватки бумаги пришлось тираж сократить до 1000 экземпляров. Иногда получалось печатать 1500 экземпляров. Распространяли газеты через штаб Минобороны и оставляли их в администрации района", – уточнил Лаврентий Губаз.Он также подчеркнул, что людей не хватало, работать приходилось до поздней ночи в поте лица. Коллектив "Бзыби" состоял всего из нескольких человек – корреспонденты Марина Гумба, Василий Соловьев, Руслан Анкваб, наборщик текста Зураб Руруа, верстальщица Кама Базба, замредактор Лаврентий Губаз. Главным редактором был Анатолий Возба.После освобождения Гагры, добавил он, стало полегче. Появилось больше свободного времени, и журналисты газеты "Бзыбь" стали ездить на военные позиции.Как признался Руслан Анкваб, перестроиться с мирной тематики на военную оказалось легче, чем он мог подумать."Это ведь наша работа, и это был наш долг. При этом мы понимали, что на нас был большой груз ответственности и от нас многое зависит. Мы вообще изначально хотели идти на фронт, но нам не разрешили. Сказали, что нужны здесь для ведения информационной войны", – подчеркнул Анкваб.Все чаще в газете стали появляться боевые истории защитников Абхазии, но при этом старались не упоминать или же менять их имена для того, чтобы противник не открыл на них "охоту" и не пострадали родственники, находившиеся в оккупированном Сухуме.Журналисты признались, что наиболее сложными эпизодами тех лет была гибель на войне их респондентов. Буквально пару дней назад они брали у бойцов интервью на фронте, и вскоре их имена появляются в списке погибших."Помню, как делал репортаж на позиции в селе Эшера, где я встретил еще совсем молодых ребят из Сухума. Я им даже сказал осторожнее выходить из укрытий. На холмах могут быть снайперы. Мне было так обидно и больно узнать, что спустя два дня они погибли", – рассказал главред "Бзыби".По словам Губаз, в то время на войне находилось трое его племянников, и каждый раз, когда с фронта приходили списки погибших, он молился о том, чтобы в них не оказались их имена."Мне позвонили и сказали, что одного из них не могут найти. Я пошел в морг, который находился в Гудаутской больнице и стал среди тел искать своего племянника. Я никогда не забуду лица всех этих ребят. Моего племянника среди них не было. Позже я узнал, что он был ранен, но жив. Такое происходило за войну много раз, и, честно говоря, я привык к мертвым", – сказал Губаз.Войне присуще дезинформация и вызванная ею паника среди населения, поделился опытом Губаз и добавил, что тогда нередко приходилось через газеты успокаивать население и опровергать информационные провокации врага.Журналисты "Бзыби" утверждают, что самой важной статьей в их жизни была статья, посвященная Победе в Отечественной войне народа Абхазии."В тот день я был в больнице с племянником. Клянусь вам, я плакал навзрыд, когда узнал, что мы победили", – поделился Лаврентий Губаз.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180213/golos-prorvavshij-blokadu-tkuarchalskoe-radio-vo-vremya-vojny-1023038947.html

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30-летие дня победы и независимости абхазии, овна, история, абхазия, журналистика