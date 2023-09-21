https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/ogranicheniya-dlya-dvizheniya-transporta-vvedut-v-sukhume-28-i-30-sentyabrya-1048126667.html

Ограничения для движения транспорта введут в Сухуме 28 и 30 сентября

Ограничения для движения транспорта введут в Сухуме 28 и 30 сентября

Решение о введение ограничений было принято на совещании вице-президента Бадры Гунба с представителями силовых структур и главы Сухума Бесланом Эшба. 21.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Ограничения по передвижению автотранспорта по центральным улицам Сухума будут введены 28 и 30 сентября, сообщила пресс-служба главы государства. Уточняется, что в эти дни будут организованы перехватывающие парковки на площадях перед Сухумским о железнодорожным вокзалом и ж\д станцией "Кяласур" по Кодорскому шоссе. На этих парковках будет организован дополнительные бесплатные маршруты общественного транспорта.

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администрация города сухум, сухум, 30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия