https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/ogranicheniya-dlya-dvizheniya-transporta-vvedut-v-sukhume-28-i-30-sentyabrya-1048126667.html
Ограничения для движения транспорта введут в Сухуме 28 и 30 сентября
Ограничения для движения транспорта введут в Сухуме 28 и 30 сентября
Решение о введение ограничений было принято на совещании вице-президента Бадры Гунба с представителями силовых структур и главы Сухума Бесланом Эшба. 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T20:45+0300
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СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Ограничения по передвижению автотранспорта по центральным улицам Сухума будут введены 28 и 30 сентября, сообщила пресс-служба главы государства. Уточняется, что в эти дни будут организованы перехватывающие парковки на площадях перед Сухумским о железнодорожным вокзалом и ж\д станцией "Кяласур" по Кодорскому шоссе. На этих парковках будет организован дополнительные бесплатные маршруты общественного транспорта.
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администрация города сухум, сухум, 30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия
администрация города сухум, сухум, 30-летие дня победы и независимости абхазии, абхазия
Ограничения для движения транспорта введут в Сухуме 28 и 30 сентября
20:45 21.09.2023 (обновлено: 22:19 21.09.2023)
Решение о введение ограничений было принято на совещании вице-президента Бадры Гунба с представителями силовых структур и главы Сухума Бесланом Эшба.
СУХУМ, 21 сен - Sputnik. Ограничения по передвижению автотранспорта по центральным улицам Сухума будут введены 28 и 30 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.
С 06:00 до 13:00 движение будет перекрыто по прилегающим к Площади Свободы улицам Ардзинба, Гулиа, Басария, Дзидзария, Дбара, Пушкина, Аидгылара, на отрезке Проспект Аиааира - от улицы Пушкина до улицы Чочуа.
Уточняется, что в эти дни будут организованы перехватывающие парковки на площадях перед Сухумским о железнодорожным вокзалом и ж\д станцией "Кяласур" по Кодорскому шоссе. На этих парковках будет организован дополнительные бесплатные маршруты общественного транспорта.