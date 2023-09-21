https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/posrednik-solomko-o-reydakh-v-sezon-okhoty-rybnom-promysle-narusheniyakh-ekologicheskikh-norm-1048086785.html
Посредник: Соломко о рейдах в сезон охоты, рыбном промысле, нарушениях экологических норм
Посредник: Соломко о рейдах в сезон охоты, рыбном промысле, нарушениях экологических норм
О том, как в республике отслеживается экологическая ситуация и что предпринимается для защиты природных ресурсов, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель... 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T18:01+0300
2023-09-21T18:01+0300
2023-09-21T18:01+0300
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Посредник: Соломко о рейдах в сезон охоты, рыбном промысле, нарушениях экологических норм
Посредник: Соломко о рейдах в сезон охоты, рыбном промысле, нарушениях экологических норм
О том, как в республике отслеживается экологическая ситуация и что предпринимается для защиты природных ресурсов, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко.Он рассказал о том, как проводятся рейды в сезон охоты, какие действия предпринимаются в отношении нарушителей, с какими трудностями сталкиваются инспекторы, наблюдается ли вылов рыбы сверх нормы в осенне-зимнюю путину, какова ситуация с выполнением предписаний Госкомитета по экологии индивидуальными предпринимателями, гражданами.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, экология, охота, рыбалка, рейды, подкасты, аудио
абхазия, экология, охота, рыбалка, рейды, подкасты, аудио
О том, как в республике отслеживается экологическая ситуация и что предпринимается для защиты природных ресурсов, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко.
Он рассказал о том, как проводятся рейды в сезон охоты, какие действия предпринимаются в отношении нарушителей, с какими трудностями сталкиваются инспекторы, наблюдается ли вылов рыбы сверх нормы в осенне-зимнюю путину, какова ситуация с выполнением предписаний Госкомитета по экологии индивидуальными предпринимателями, гражданами.
Полная версия беседы в аудиофайле.