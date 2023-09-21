https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/posrednik-solomko-o-reydakh-v-sezon-okhoty-rybnom-promysle-narusheniyakh-ekologicheskikh-norm-1048086785.html

Посредник: Соломко о рейдах в сезон охоты, рыбном промысле, нарушениях экологических норм

Посредник: Соломко о рейдах в сезон охоты, рыбном промысле, нарушениях экологических норм

О том, как в республике отслеживается экологическая ситуация и что предпринимается для защиты природных ресурсов, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель... 21.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-21T18:01+0300

2023-09-21T18:01+0300

2023-09-21T18:01+0300

радио

абхазия

экология

охота

рыбалка

рейды

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/14/1048086890_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_09931243d8ccde9f95f4b6561eda5a6d.jpg

Посредник: Соломко о рейдах в сезон охоты, рыбном промысле, нарушениях экологических норм Посредник: Соломко о рейдах в сезон охоты, рыбном промысле, нарушениях экологических норм

О том, как в республике отслеживается экологическая ситуация и что предпринимается для защиты природных ресурсов, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко.Он рассказал о том, как проводятся рейды в сезон охоты, какие действия предпринимаются в отношении нарушителей, с какими трудностями сталкиваются инспекторы, наблюдается ли вылов рыбы сверх нормы в осенне-зимнюю путину, какова ситуация с выполнением предписаний Госкомитета по экологии индивидуальными предпринимателями, гражданами.Полная версия беседы в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, экология, охота, рыбалка, рейды, подкасты, аудио