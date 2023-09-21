https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/pravitelstvo-rossii-vvelo-vremennoe-ogranichenie-na-eksport-benzina-i-diztopliva-1048103274.html
Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
Ограничения не будут распространяться на страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также гуманитарную помощь. 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T15:30+0300
2023-09-21T15:30+0300
2023-09-21T15:35+0300
бензин
топливо
экономика
россия
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабмина.Уточняется, что это поможет насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. В качестве меры борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива.
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MIA „Rosiya Segodnya“
бензин, топливо, экономика, россия
бензин, топливо, экономика, россия
Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива
15:30 21.09.2023 (обновлено: 15:35 21.09.2023)
Ограничения не будут распространяться на страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, а также гуманитарную помощь.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабмина.
Уточняется, что это поможет насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.
Временный запрет не распространяется на товары, вывозимые с территории России в Абхазию и Южную Осетию.
Ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Организован также ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов.
Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. В качестве меры борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива.