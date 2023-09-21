https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/shapina-o-lektorii-dlya-uchiteley-v-sukhume-chtoby-rebenku-bylo-interesno-izuchat-russkiy--1048098222.html

Шапина о лектории для учителей в Сухуме: чтобы ребенку было интересно изучать русский

Шапина о лектории для учителей в Сухуме: чтобы ребенку было интересно изучать русский

22 и 23 сентября в "Доме Москвы" в Сухуме пройдет лекторий для учителей-русистов "Русский язык в начальной школе: новые образовательные возможности". Что... 21.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-21T14:09+0300

2023-09-21T14:09+0300

2023-09-21T14:09+0300

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Шапина о лектории для учителей в Сухуме: чтобы ребенку было интересно изучать русский Шапина о лектории для учителей в Сухуме: чтобы ребенку было интересно изучать русский

22 и 23 сентября в "Доме Москвы" в Сухуме пройдет лекторий для учителей-русистов "Русский язык в начальной школе: новые образовательные возможности". Что предусматривает программа мероприятия, кто будут его участниками и с какой целью оно проводится, в эфире радио Sputnik рассказала начальник отдела организации мероприятий "Московской дом соотечественника" Мария Шапина.Участниками лектория станут пятьдесят преподавателей-русистов начальных классов школ Сухума и других городов Абхазии. В программу лектория входят мастер-классы, интерактивные лекции и практикумы, обзор учебной литературы. Преподавателями лектория будут ведущие специалисты Московского педагогического государственного университета, также представитель издательства "Русское слово", который будет вести обзор новой литературы по русскому языку, а также специалисты Центра международного сотрудничества Министерства просвещения России"Главное, что должны получить на этом лектории учителя – это навыки преподавания, общения, как вовлечь ребенка в образовательный процесс, чтобы ему было интересно и он хотел изучать русский язык", – сказала Шапина.Полная версия беседы в аудиофайле.Лекторий для учителей-русистов проводится в Сухуме рамках комплекса культурно-образовательных мероприятий, направленных на содействие изучению русского языка и преподаванию на нем. Организаторами мероприятий являются Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московский Дом соотечественника.

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