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Утвержден список стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в России
Утвержден список стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в России
Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов. 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T11:40+0300
2023-09-21T11:40+0300
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Правительство России утвердило список стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в России. В список вошла 31 страна, из европейских – только Сербия. Из стран НАТО — только Турция.Распоряжение об утверждении перечня таких государств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение направлено на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублюИз стран бывшего СССР разрешение не получили Украина, Молдова, все страны Балтии, Грузия и Казахстан. Полный список допущенных государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.
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правительство рф, россия, экономика, валюта
правительство рф, россия, экономика, валюта
Утвержден список стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в России
11:40 21.09.2023 (обновлено: 12:14 21.09.2023)
Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Правительство России утвердило список стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в России.
В список вошла 31 страна, из европейских – только Сербия. Из стран НАТО — только Турция.
"Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов", — говорится в сообщении.
Распоряжение об утверждении перечня таких государств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение направлено на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю
Из стран бывшего СССР разрешение не получили Украина, Молдова, все страны Балтии, Грузия и Казахстан.
Полный список допущенных государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.