https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/utverzhden-spisok-stran-banki-kotorykh-mogut-uchastvovat-v-valyutnykh-torgakh-v-rossii-1048095800.html

Утвержден список стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в России

Утвержден список стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в России

Кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке и рынке деривативов. 21.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Правительство России утвердило список стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в России. В список вошла 31 страна, из европейских – только Сербия. Из стран НАТО — только Турция.Распоряжение об утверждении перечня таких государств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение направлено на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублюИз стран бывшего СССР разрешение не получили Украина, Молдова, все страны Балтии, Грузия и Казахстан. Полный список допущенных государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.

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