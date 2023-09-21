https://sputnik-abkhazia.ru/20230921/vzaimnyy-interes-mikvabiya-o-sotrudnichestve-abkhazskikh-i-rossiyskikh-uchenykh-1048071509.html
Взаимный интерес: Миквабия о сотрудничестве абхазских и российских ученых
Взаимный интерес: Миквабия о сотрудничестве абхазских и российских ученых
Директор Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии Зураб Миквабия в эфире радио Sputnik рассказал о... 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T10:15+0300
2023-09-21T10:15+0300
2023-09-21T11:01+0300
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сухумский питомник обезьян нииэпит
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Взаимный интерес: Миквабия о сотрудничестве абхазских и российских ученых
Взаимный интерес: Миквабия о сотрудничестве абхазских и российских ученых
Сухумский питомник обезьян, на базе которого работает Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, был основан 95 лет назад. В советское время в институте создавали вакцины от опасных вирусов, проводили опыты по сравнению нейросистемы обезьяны и человека и готовили первых советских макак-космонавтов.Охват научных учреждений в России, с которыми мы работаем, очень большой, и результаты проектов не были бы положительными, если не было бы сотрудничества между учеными, сказал Миквабия в беседе на радио."В течение четырех лет у нас идет совместная работа со Смоленским государственным мединститутом. Они нам представили прибор "Лазма ПФ" собственного производства, с помощью которого мы сегодня определяем микроциркуляцию кровотока у людей, в первую очередь у пожилых. Мы этим прибором располагаем года два. Идет большая работа по абхазским долгожителям, и одно из основных направлений, работа с применением этого прибора", – сказал Миквабия.Ученный также рассказал о совместной работе с институтом Гамалея. По его словам, работа началась с вакциной от коклюша, на сегодня новая вакцина уже прошла два клинических испытания, и не за горами время, когда вакцина выйдет в аптечную сеть, отметил Миквабия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, взаимный интерес, наука, сухумский питомник обезьян нииэпит, аудио
подкасты, взаимный интерес, наука, сухумский питомник обезьян нииэпит, аудио
Взаимный интерес: Миквабия о сотрудничестве абхазских и российских ученых
10:15 21.09.2023 (обновлено: 11:01 21.09.2023)
Директор Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии Зураб Миквабия в эфире радио Sputnik рассказал о совместных проектах с российскими учеными и их результатах.
Сухумский питомник обезьян, на базе которого работает Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, был основан 95 лет назад. В советское время в институте создавали вакцины от опасных вирусов, проводили опыты по сравнению нейросистемы обезьяны и человека и готовили первых советских макак-космонавтов.
Охват научных учреждений в России, с которыми мы работаем, очень большой, и результаты проектов не были бы положительными, если не было бы сотрудничества между учеными, сказал Миквабия в беседе на радио.
"В течение четырех лет у нас идет совместная работа со Смоленским государственным мединститутом. Они нам представили прибор "Лазма ПФ" собственного производства, с помощью которого мы сегодня определяем микроциркуляцию кровотока у людей, в первую очередь у пожилых. Мы этим прибором располагаем года два. Идет большая работа по абхазским долгожителям, и одно из основных направлений, работа с применением этого прибора", – сказал Миквабия.
Ученный также рассказал о совместной работе с институтом Гамалея. По его словам, работа началась с вакциной от коклюша, на сегодня новая вакцина уже прошла два клинических испытания, и не за горами время, когда вакцина выйдет в аптечную сеть, отметил Миквабия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.