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Взаимный интерес: Миквабия о сотрудничестве абхазских и российских ученых

Взаимный интерес: Миквабия о сотрудничестве абхазских и российских ученых

Директор Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии Зураб Миквабия в эфире радио Sputnik рассказал о... 21.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-21T10:15+0300

2023-09-21T10:15+0300

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сухумский питомник обезьян нииэпит

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Взаимный интерес: Миквабия о сотрудничестве абхазских и российских ученых Взаимный интерес: Миквабия о сотрудничестве абхазских и российских ученых

Сухумский питомник обезьян, на базе которого работает Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, был основан 95 лет назад. В советское время в институте создавали вакцины от опасных вирусов, проводили опыты по сравнению нейросистемы обезьяны и человека и готовили первых советских макак-космонавтов.Охват научных учреждений в России, с которыми мы работаем, очень большой, и результаты проектов не были бы положительными, если не было бы сотрудничества между учеными, сказал Миквабия в беседе на радио."В течение четырех лет у нас идет совместная работа со Смоленским государственным мединститутом. Они нам представили прибор "Лазма ПФ" собственного производства, с помощью которого мы сегодня определяем микроциркуляцию кровотока у людей, в первую очередь у пожилых. Мы этим прибором располагаем года два. Идет большая работа по абхазским долгожителям, и одно из основных направлений, работа с применением этого прибора", – сказал Миквабия.Ученный также рассказал о совместной работе с институтом Гамалея. По его словам, работа началась с вакциной от коклюша, на сегодня новая вакцина уже прошла два клинических испытания, и не за горами время, когда вакцина выйдет в аптечную сеть, отметил Миквабия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, взаимный интерес, наука, сухумский питомник обезьян нииэпит, аудио