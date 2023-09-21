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Жителя Пицунды задержали за незаконное хранение и ношение оружия
Жителя Пицунды задержали за незаконное хранение и ношение оружия
Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит группа дознания ОВД по Гудаутскому району. 21.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-21T17:30+0300
2023-09-21T17:30+0300
2023-09-21T17:47+0300
в абхазии
гудаутский район
пицунда
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оружие
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СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Жителя Пицунды Сергея Потапенко задержали сотрудники угрозыска Гудаутского РОВД совместно с оперативниками КМП "Мюссера", сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Потапенко пытался скрыться на автомобиле от сотрудников милиции, не остановился на Мюссерском посту, но в результате преследования был задержан на посту ГАИ "Бамбора".При досмотре у него обнаружили и изъяли пистолет системы "Макарова" калибра 9 мм с боеприпасами в обойме к нему.Возбуждено уголовное дело, расследование по которому проводит группа дознания ОВД по Гудаутскому району. Обвиняемый на время следствия находится под подпиской о невыезде.
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гудаутский район, пицунда, мвд абхазии, абхазия, оружие
гудаутский район, пицунда, мвд абхазии, абхазия, оружие
Жителя Пицунды задержали за незаконное хранение и ношение оружия
17:30 21.09.2023 (обновлено: 17:47 21.09.2023)
Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит группа дознания ОВД по Гудаутскому району.
СУХУМ, 21 сен – Sputnik. Жителя Пицунды Сергея Потапенко задержали сотрудники угрозыска Гудаутского РОВД совместно с оперативниками КМП "Мюссера", сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
Его обвиняют в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Потапенко пытался скрыться на автомобиле от сотрудников милиции, не остановился на Мюссерском посту, но в результате преследования был задержан на посту ГАИ "Бамбора".
При досмотре у него обнаружили и изъяли пистолет системы "Макарова" калибра 9 мм с боеприпасами в обойме к нему.
Возбуждено уголовное дело, расследование по которому проводит группа дознания ОВД по Гудаутскому району. Обвиняемый на время следствия находится под подпиской о невыезде.