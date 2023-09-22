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Борис Чолария награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени
Борис Чолария награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени
Борис Чолария возглавляет Национальную Библиотеку Абхазии с 1995 года. 22.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-22T19:00+0300
2023-09-22T19:00+0300
2023-09-22T19:16+0300
в абхазии
государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир
абхазия
аслан бжания
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СУХУМ, 22 сен - Spputnik. Аслан Бжания наградил Бориса Чолария орденом "Ахьдз-Апша" III степени.Борис Чолария окончил географический факультет Сухумского государственного педагогического института, а затем Одесский полиграфический техникум.В 1989 году Чолария был назанчен директором газетной типографии производственно-полиграфического объединения Абхазии.Во время Отечественной войны народа Абхазии Борис Чолария в кратчайшие сроки сумел восстановить производственную базу и наладить работу Гагрской районной типографии, где издавалась вся служебная документация и продукция СМИ Абхазии.В 1995 году Борис Чолария был назначен директором Республиканской библиотеки имени И. Г. Папаскир. Он удостоен званий Заслуженного учителя Абхазии, Заслуженного работника культуры и Почетного полиграфиста республики.
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государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, абхазия, аслан бжания
государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, абхазия, аслан бжания
Борис Чолария награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени
19:00 22.09.2023 (обновлено: 19:16 22.09.2023)
Борис Чолария возглавляет Национальную Библиотеку Абхазии с 1995 года.
СУХУМ, 22 сен - Spputnik. Аслан Бжания наградил Бориса Чолария орденом "Ахьдз-Апша" III степени.
Директор Национальной библиотеки Борис Чолария награжден орденом "За вклад в становление и развитие библиотечного дела в Республике Абхазия".
Борис Чолария окончил географический факультет Сухумского государственного педагогического института, а затем Одесский полиграфический техникум.
В 1989 году Чолария был назанчен директором газетной типографии производственно-полиграфического объединения Абхазии.
Во время Отечественной войны народа Абхазии Борис Чолария в кратчайшие сроки сумел восстановить производственную базу и наладить работу Гагрской районной типографии, где издавалась вся служебная документация и продукция СМИ Абхазии.
В 1995 году Борис Чолария был назначен директором Республиканской библиотеки имени И. Г. Папаскир. Он удостоен званий Заслуженного учителя Абхазии, Заслуженного работника культуры и Почетного полиграфиста республики.