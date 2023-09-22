https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/boris-cholariya-nagrazhden-ordenom-akhdz-apsha-iii-stepeni-1048152066.html

Борис Чолария награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени

Борис Чолария награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени

Борис Чолария возглавляет Национальную Библиотеку Абхазии с 1995 года. 22.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-22T19:00+0300

2023-09-22T19:00+0300

2023-09-22T19:16+0300

в абхазии

государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 22 сен - Spputnik. Аслан Бжания наградил Бориса Чолария орденом "Ахьдз-Апша" III степени.Борис Чолария окончил географический факультет Сухумского государственного педагогического института, а затем Одесский полиграфический техникум.В 1989 году Чолария был назанчен директором газетной типографии производственно-полиграфического объединения Абхазии.Во время Отечественной войны народа Абхазии Борис Чолария в кратчайшие сроки сумел восстановить производственную базу и наладить работу Гагрской районной типографии, где издавалась вся служебная документация и продукция СМИ Абхазии.В 1995 году Борис Чолария был назначен директором Республиканской библиотеки имени И. Г. Папаскир. Он удостоен званий Заслуженного учителя Абхазии, Заслуженного работника культуры и Почетного полиграфиста республики.

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государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, абхазия, аслан бжания