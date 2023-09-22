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Часть Гагры останется без воды с 22 по 24 сентября
Часть Гагры останется без воды с 22 по 24 сентября
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Часть Гагры останется без воды с 22 сентября до утра 24 сентября, сообщил городской "Водоканал". 22.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-22T18:20+0300
2023-09-22T18:20+0300
2023-09-22T19:08+0300
в абхазии
водоснабжение
абхазия
гагрский район
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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Часть Гагры останется без воды с 22 сентября до утра 24 сентября, сообщил городской "Водоканал".Причина отключения - выход из строя задвижки бассейна питающего город.
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водоснабжение, абхазия, гагрский район
водоснабжение, абхазия, гагрский район
Часть Гагры останется без воды с 22 по 24 сентября
18:20 22.09.2023 (обновлено: 19:08 22.09.2023)
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Часть Гагры останется без воды с 22 сентября до утра 24 сентября, сообщил городской "Водоканал".
Без воды будут многоэтажные дома на улице Абазгаа и микрорайон "Кемпинг".
Причина отключения - выход из строя задвижки бассейна питающего город.