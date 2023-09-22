https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/chast-gagry-ostanetsya-bez-vody-s-22-po-24-sentyabrya-1048151960.html

Часть Гагры останется без воды с 22 по 24 сентября

Часть Гагры останется без воды с 22 по 24 сентября

СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Часть Гагры останется без воды с 22 сентября до утра 24 сентября, сообщил городской "Водоканал". 22.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-22T18:20+0300

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в абхазии

водоснабжение

абхазия

гагрский район

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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Часть Гагры останется без воды с 22 сентября до утра 24 сентября, сообщил городской "Водоканал".Причина отключения - выход из строя задвижки бассейна питающего город.

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гагрский район

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водоснабжение, абхазия, гагрский район