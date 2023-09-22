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Два украинских беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря
Два украинских беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря
ВСУ регулярно предпринимают попытки нанести удары беспилотниками в приграничных российских территориях. 22.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-22T09:30+0300
2023-09-22T09:30+0300
2023-09-22T09:30+0300
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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Два украинских беспилотника уничтожены над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что сбиты дроны самолетного типа, которыми Украина пыталась атаковать объекты на территории России.
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министерство обороны рф, россия, украина, крым, черное море, краснодарский край, беспилотники
министерство обороны рф, россия, украина, крым, черное море, краснодарский край, беспилотники
Два украинских беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря
ВСУ регулярно предпринимают попытки нанести удары беспилотниками в приграничных российских территориях.
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Два украинских беспилотника уничтожены над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", — указали в ведомстве.
Уточняется, что сбиты дроны самолетного типа, которыми Украина пыталась атаковать объекты на территории России.