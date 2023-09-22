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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/dva-ukrainskikh-bespilotnika-unichtozhili-nad-akvatoriey-chernogo-morya-1048128297.html
Два украинских беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря
Два украинских беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря
ВСУ регулярно предпринимают попытки нанести удары беспилотниками в приграничных российских территориях. 22.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-22T09:30+0300
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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Два украинских беспилотника уничтожены над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что сбиты дроны самолетного типа, которыми Украина пыталась атаковать объекты на территории России.
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министерство обороны рф, россия, украина, крым, черное море, краснодарский край, беспилотники
министерство обороны рф, россия, украина, крым, черное море, краснодарский край, беспилотники

Два украинских беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря

09:30 22.09.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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ВСУ регулярно предпринимают попытки нанести удары беспилотниками в приграничных российских территориях.
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Два украинских беспилотника уничтожены над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", — указали в ведомстве.
Уточняется, что сбиты дроны самолетного типа, которыми Украина пыталась атаковать объекты на территории России.
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