https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/dvukhdnevnyy-lektoriy-dlya-uchiteley-rusistov-abkhazii-otkrylsya-v-sukhume-1048133135.html

Двухдневный лекторий для учителей-русистов Абхазии открылся в Сухуме

Двухдневный лекторий для учителей-русистов Абхазии открылся в Сухуме

Мероприятие организовано правительством Москвы, столичным Департаментом внешнеэкономических и международных связей и Московским Домом соотечественника. 22.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-22T12:15+0300

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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Двухдневный лекторий "Русский язык в начальной школе: новые образовательные возможности" для учителей-русистов начальных классов со всей Абхазии открылся в пятницу в Доме Москвы в Сухуме.Советник директора Дома Москвы в Сухуме Борис Накопия подчеркнул, что в Абхазии русским языком владеет практически все население. Начальник отдела по организации мероприятий Московского Дома соотечественника Мария Шапина отметила, что Москва уделяет большое внимание проведению культурно-образовательных мероприятий, направленных на содействие изучению русского языка и преподаванию на русском языке.В лектории принимают участие 50 преподавателей-русистов начальных классов образовательных учреждений Сухума и других городов Абхазии. В программе мероприятия запланировано проведение обзора учебной литературы, мастер-классов, интерактивных лекций и практикумов от специалистов Московского педагогического государственного университета и Министерства просвещения России.

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русский язык, абхазия, сухум, учителя