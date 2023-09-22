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Главный четверг: Агрба о праздновании Дня Победы и проблеме с учителями-иностранцами

Главный четверг: Агрба о праздновании Дня Победы и проблеме с учителями-иностранцами

Глава Собрания Гагрского района Астан Агрба в эфире радио Sputnik рассказал, как район подготовился к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа... 22.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-22T13:55+0300

2023-09-22T13:55+0300

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Главный четверг: Агрба о праздновании дня Победы и проблеме с учителями-иностранцами Главный четверг: Агрба о праздновании дня Победы и проблеме с учителями-иностранцами

Глава Собрания Гагрского района Астан Агрба в эфире радио Sputnik рассказал, как район подготовился к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, как идет работа по сносу незаконных построек, каковы результаты туристического сезона, а также какие проблемы выявились в новом учебном году.Масштабные мероприятия планируются в районе в дни празднования Победы, сказал Агрба в интервью радио. Он рассказал, как преобразился район и какие работы были проведены по благоустройству.Говоря о новом учебном годе Астан Агрба отметил, что существует нехватка кадров. Около 200 учителей гагрских школ являются иностранными гражданами. Собрание будет готовить обращение для решения вопроса легализации учителей-иностранцев, сказал Агрба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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