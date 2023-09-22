https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/glavnyy-chetverg-agrba-o-prazdnovanii-dnya-pobedy-i-probleme-s-uchitelyami-inostrantsami-1048099536.html
Главный четверг: Агрба о праздновании Дня Победы и проблеме с учителями-иностранцами
Главный четверг: Агрба о праздновании Дня Победы и проблеме с учителями-иностранцами
Глава Собрания Гагрского района Астан Агрба в эфире радио Sputnik рассказал, как район подготовился к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа... 22.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-22T13:55+0300
2023-09-22T13:55+0300
2023-09-22T13:55+0300
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Главный четверг: Агрба о праздновании дня Победы и проблеме с учителями-иностранцами
Главный четверг: Агрба о праздновании дня Победы и проблеме с учителями-иностранцами
Глава Собрания Гагрского района Астан Агрба в эфире радио Sputnik рассказал, как район подготовился к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, как идет работа по сносу незаконных построек, каковы результаты туристического сезона, а также какие проблемы выявились в новом учебном году.Масштабные мероприятия планируются в районе в дни празднования Победы, сказал Агрба в интервью радио. Он рассказал, как преобразился район и какие работы были проведены по благоустройству.Говоря о новом учебном годе Астан Агрба отметил, что существует нехватка кадров. Около 200 учителей гагрских школ являются иностранными гражданами. Собрание будет готовить обращение для решения вопроса легализации учителей-иностранцев, сказал Агрба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, гагрский район, главный четверг, аудио
подкасты, гагрский район, главный четверг, аудио
Глава Собрания Гагрского района Астан Агрба в эфире радио Sputnik рассказал, как район подготовился к празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии, как идет работа по сносу незаконных построек, каковы результаты туристического сезона, а также какие проблемы выявились в новом учебном году.
Масштабные мероприятия планируются в районе в дни празднования Победы, сказал Агрба в интервью радио. Он рассказал, как преобразился район и какие работы были проведены по благоустройству.
Говоря о новом учебном годе Астан Агрба отметил, что существует нехватка кадров. Около 200 учителей гагрских школ являются иностранными гражданами. Собрание будет готовить обращение для решения вопроса легализации учителей-иностранцев, сказал Агрба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.