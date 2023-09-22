https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/grazhdanina-kazakhstana-prigovorili-v-abkhazii-k-15-godam-lisheniya-svobody-za-sbyt-narkotikov-1048143617.html
Наркодилера из Казахстана приговорили в Абхазии к 15 годам тюрьмы
Наркодилера из Казахстана приговорили в Абхазии к 15 годам тюрьмы
Сергея Сурядного задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере в Сухуме в июне этого года. 22.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-22T15:40+0300
2023-09-22T15:40+0300
2023-09-22T16:41+0300
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СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Гражданина Казахстана Сергея Сурядного приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 600 000 рублей, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Обвинительный приговор вынесен Сухумским горсудом. Сурядный считается невиновным до вступления приговора в законную силу.Сергея Сурядного задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере в Сухуме в июне этого года.При себе у него обнаружили 60 свертков с мефедроном. Еще четыре тайные закладки уже были сделаны им в Синопе.
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наркотики, мвд абхазии, абхазия, казахстан
наркотики, мвд абхазии, абхазия, казахстан
Наркодилера из Казахстана приговорили в Абхазии к 15 годам тюрьмы
15:40 22.09.2023 (обновлено: 16:41 22.09.2023)
Сергея Сурядного задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере в Сухуме в июне этого года.
СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Гражданина Казахстана Сергея Сурядного приговорили к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 600 000 рублей, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
Он обвинялся в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта мефедрона в особо крупном размере, общим весом 59,138 грамма.
Обвинительный приговор вынесен Сухумским горсудом. Сурядный считается невиновным до вступления приговора в законную силу.
Сергея Сурядного задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере в Сухуме в июне этого года.
При себе у него обнаружили 60 свертков с мефедроном. Еще четыре тайные закладки уже были сделаны им в Синопе.