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Профицит бюджета Гагрского района составил 190 миллионов рублей с начала года
Профицит бюджета Гагрского района составил 190 миллионов рублей с начала года
Полученные средства планируется направить на решение задач в социальной сфере и строительство новых объектов. 22.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-22T08:55+0300
2023-09-22T08:55+0300
2023-09-22T08:55+0300
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СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Профицит бюджета Гагрского района составил порядка 190 миллионов рублей с начала года, рассказал в интервью радио Sputnik председатель районного собрания Астан Агрба.Агрба добавил, что курортный сезон в Гагре продолжается, все объекты размещения практически полностью заполнены. По его словам, туристы ожидают мероприятия, посвященные 30-летию Победы и Независимости республики.
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гагра, гагрский район, абхазия, отдых в абхазии
гагра, гагрский район, абхазия, отдых в абхазии
Профицит бюджета Гагрского района составил 190 миллионов рублей с начала года
Полученные средства планируется направить на решение задач в социальной сфере и строительство новых объектов.
СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Профицит бюджета Гагрского района составил порядка 190 миллионов рублей с начала года, рассказал в интервью радио Sputnik председатель районного собрания Астан Агрба.
По его словам, средства, полученные благодаря удачно прошедшему летнему курортному сезону, планируется направить на решение задач в социальной сфере – строительство детских садов, школ, спортивных сооружений, на здравоохранение, культуру и капитальное строительство.
Агрба добавил, что курортный сезон в Гагре продолжается, все объекты размещения практически полностью заполнены.
По его словам, туристы ожидают мероприятия, посвященные 30-летию Победы и Независимости республики.