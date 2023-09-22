https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/profitsit-byudzheta-gagrskogo-rayona-sostavil-190-millionov-rubley-s-nachala-goda-1048126801.html

Профицит бюджета Гагрского района составил 190 миллионов рублей с начала года

Профицит бюджета Гагрского района составил 190 миллионов рублей с начала года

Полученные средства планируется направить на решение задач в социальной сфере и строительство новых объектов. 22.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-22T08:55+0300

2023-09-22T08:55+0300

2023-09-22T08:55+0300

в абхазии

гагра

гагрский район

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СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Профицит бюджета Гагрского района составил порядка 190 миллионов рублей с начала года, рассказал в интервью радио Sputnik председатель районного собрания Астан Агрба.Агрба добавил, что курортный сезон в Гагре продолжается, все объекты размещения практически полностью заполнены. По его словам, туристы ожидают мероприятия, посвященные 30-летию Победы и Независимости республики.

гагра

гагрский район

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