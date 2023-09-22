https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/takie-obstoyatelstva-achba-o-khode-realizatsii-proektov-po-gosprogramme-na-2023-god---1048136620.html
Такие обстоятельства: Ачба о ходе реализации проектов по Госпрограмме на 2023 год
Такие обстоятельства: Ачба о ходе реализации проектов по Госпрограмме на 2023 год
Программа развития сельского хозяйства на 2023 год была утверждена Кабмином. Выделено 100 миллионов рублей. Министерство сельского хозяйства освоило 68... 22.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-22T17:42+0300
2023-09-22T17:42+0300
2023-09-22T18:58+0300
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Такие обстоятельства: Ачба о ходе реализации проектов по госпрограмме на 2023 год
Такие обстоятельства: Ачба о ходе реализации проектов по госпрограмме на 2023 год
Программа развития сельского хозяйства на 2023 год была утверждена Кабмином. Выделено 100 миллионов рублей. Министерство сельского хозяйства освоило 68 миллионов для реализации программы. О том, какие проекты получили поддержку и как они реализовываются, в эфире радио Sputnik рассказал главный специалист агрономического отдела Минсельхоза Абхазии, секретарь комиссии по отбору проектов Теваз Ачба.По словам Ачба, из ста миллионов предусмотренных на реализацию программы, 10 выделяются на приобретение ядохимикатов и проведения мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственный культур. 90 миллионов направлено на реализацию проектов, около 60% из них уже освоено, сказал Ачба.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, минсельхоз, аудио
подкасты, такие обстоятельства, минсельхоз, аудио
Программа развития сельского хозяйства на 2023 год была утверждена Кабмином. Выделено 100 миллионов рублей. Министерство сельского хозяйства освоило 68 миллионов для реализации программы. О том, какие проекты получили поддержку и как они реализовываются, в эфире радио Sputnik рассказал главный специалист агрономического отдела Минсельхоза Абхазии, секретарь комиссии по отбору проектов Теваз Ачба.
По словам Ачба, из ста миллионов предусмотренных на реализацию программы, 10 выделяются на приобретение ядохимикатов и проведения мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственный культур. 90 миллионов направлено на реализацию проектов, около 60% из них уже освоено, сказал Ачба.
Подробности слушайте в аудиофайле.