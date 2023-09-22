https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/tolstoy-abkhaziya-i-yuzhnaya-osetiya-sumeyut-postroit-schastlivoe-buduschee-dlya-svoikh-detey-1048128679.html

Толстой: Абхазия и Южная Осетия сумеют построить счастливое будущее для своих детей

Толстой: Абхазия и Южная Осетия сумеют построить счастливое будущее для своих детей

Посольства Южной Осетии и Абхазии в России организовали в Москве торжественный прием по случаю 15-й годовщины признания независимости двух республик. 22.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Абхазия и Южная Осетия сумеют построить счастливое будущее для своих детей, заявил на торжественном вечере в Москве депутат Госдумы России Петр Толстой. "Уверен, что вместе с Россией и Абхазия, и Южная Осетия сумеют построить счастливое будущее для своих детей. Это важная задача, которую мы вместе будем стараться реализовывать", – отметил Толстой.Память о тех, кто отдал свои жизни ради независимости, должна сохраняться в поколениях, добавил депутат. По словам замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, в период распада СССР новое грузинское руководство де-факто объявило вне закона Абхазию и Южную Осетию, а последовавшие за этим действия поставили под угрозу само существование народов.26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, этому предшествовала операция по принуждению Грузии к миру, войска которой в ночь на 8 августа напали на Цхинвал.

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