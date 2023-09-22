https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/tolstoy-abkhaziya-i-yuzhnaya-osetiya-sumeyut-postroit-schastlivoe-buduschee-dlya-svoikh-detey-1048128679.html
Толстой: Абхазия и Южная Осетия сумеют построить счастливое будущее для своих детей
Толстой: Абхазия и Южная Осетия сумеют построить счастливое будущее для своих детей
Посольства Южной Осетии и Абхазии в России организовали в Москве торжественный прием по случаю 15-й годовщины признания независимости двух республик. 22.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-22T10:10+0300
2023-09-22T10:10+0300
2023-09-22T10:22+0300
в абхазии
южная осетия
россия
абхазия
петр толстой
михаил галузин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102744/04/1027440492_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_a7187555683dadba5fbb9d74ce33c80f.jpg
СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Абхазия и Южная Осетия сумеют построить счастливое будущее для своих детей, заявил на торжественном вечере в Москве депутат Госдумы России Петр Толстой. "Уверен, что вместе с Россией и Абхазия, и Южная Осетия сумеют построить счастливое будущее для своих детей. Это важная задача, которую мы вместе будем стараться реализовывать", – отметил Толстой.Память о тех, кто отдал свои жизни ради независимости, должна сохраняться в поколениях, добавил депутат. По словам замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, в период распада СССР новое грузинское руководство де-факто объявило вне закона Абхазию и Южную Осетию, а последовавшие за этим действия поставили под угрозу само существование народов.26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, этому предшествовала операция по принуждению Грузии к миру, войска которой в ночь на 8 августа напали на Цхинвал.
южная осетия
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102744/04/1027440492_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_fb9f2350cc3f92c6544d5b1923d0f5c1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
южная осетия, россия, абхазия, петр толстой, михаил галузин, политика
южная осетия, россия, абхазия, петр толстой, михаил галузин, политика
Толстой: Абхазия и Южная Осетия сумеют построить счастливое будущее для своих детей
10:10 22.09.2023 (обновлено: 10:22 22.09.2023)
Посольства Южной Осетии и Абхазии в России организовали в Москве торжественный прием по случаю 15-й годовщины признания независимости двух республик.
СУХУМ, 22 сен – Sputnik
. Абхазия и Южная Осетия сумеют построить счастливое будущее для своих детей, заявил
на торжественном вечере в Москве депутат Госдумы России Петр Толстой.
"Уверен, что вместе с Россией и Абхазия, и Южная Осетия сумеют построить счастливое будущее для своих детей. Это важная задача, которую мы вместе будем стараться реализовывать", – отметил Толстой.
Память о тех, кто отдал свои жизни ради независимости, должна сохраняться в поколениях, добавил депутат.
По словам замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, в период распада СССР новое грузинское руководство де-факто объявило вне закона Абхазию и Южную Осетию, а последовавшие за этим действия поставили под угрозу само существование народов.
"В условиях жестокой военной агрессии со стороны Грузии мы были вынуждены вступить в неравную и кровопролитную борьбу с ее хорошо вооруженными военными формированиями. Признание Россией государственного суверенитета и независимости Южной Осетии и Абхазии явилось осуществлением выстраданной мечты многих поколений наших народов. Впервые за долгое время мы почувствовали себя в безопасности, что позволяет в полной мере реализовать наш потенциал в сфере самой тесной интеграции между нашими странами", — напомнил Галузин.
26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, этому предшествовала операция по принуждению Грузии к миру, войска которой в ночь на 8 августа напали на Цхинвал.