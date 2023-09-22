Воодушевляли мужчин: женщин-ветеранов ОВНА поздравили с 30-летием Победы
© Sputnik / Томас ТхайцукОбщественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
© Sputnik / Томас Тхайцук
В списках живых ветеранов Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов на сегодня значатся более трехсот пятидесяти женщин.
СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественная палата Абхазии поздравила женщин-ветеранов с предстоящим 30-летием Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Открывая мероприятие, заместитель секретаря Общественной палаты Изольда Хагба рассказала, что незадолго до великого национального праздника было решено собрать женщин, участниц боевых действий, еще раз поблагодарить их за большие заслуги перед Родиной и создать им хорошее настроение.
Председатель Общественной палаты Гули Кичба отметила большую роль женщин во время войны. Это матери, родившие бесстрашных воинов, медицинские сестры, воевавшие с оружием в руках наравне с мужчинами.
"Перед нами сидят женщины-ветераны, которые приблизили нашу Победу, благодаря им мы сегодня имеем свое государство, низкий вам поклон. Сегодня Общественная палата решила поблагодарить вас и сделать такой праздничный день", – заметила она.
© Sputnik / Томас ТхайцукОбщественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Общественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
© Sputnik / Томас ТхайцукОбщественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Общественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
© Sputnik / Томас ТхайцукОбщественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Общественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
© Sputnik / Томас ТхайцукОбщественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Общественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
© Sputnik / Томас ТхайцукОбщественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Общественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
© Sputnik / Томас ТхайцукОбщественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Общественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
1/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Общественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
2/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Общественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
3/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Общественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
4/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Общественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
5/6
© Sputnik / Томас Тхайцук
Общественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Общественная палата приглашает женщин-участниц боевых действий ОВНА
Руководитель Администрации президента Абхазии Абессалом Кварчия зачитал поздравительный адрес главы государства.
"Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов женщины сыграли невероятно важную роль, они доказали, что отвага и сила духа не ограничены полом, и что война не только дело мужчин. Доблестно сражаясь за свободу и независимость Апсны, женщины демонстрируя мужество и стойкость, воевали плечом к плечу с мужчинами, женщины трудились в тылу, обеспечивая помощь фронту", – отмечается, в частности, в тексте.
Затем Кварчия вспомнил эпизод начала войны, когда грузинские войска вошли на территорию Абхазии, добрались до столицы и стали из вертолета обстреливать людей, которые пытались уйти из Сухума. Тогда он впервые встретился с ветераном войны Эсмой Аршба, которая сказала "будем воевать".
"Это были не просто слова, я понял, что наш народ не сдастся и будет воевать", – поделился он воспоминанием.
© Sputnik / Томас ТхайцукАбессалом Кварчия
Абессалом Кварчия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Член Общественной палаты Сократ Джинджолия в свою очередь сказал, что женщины на войне воодушевляли мужчин.
"Владислав Григорьевич призвал всех на защиту Родины, но не призывал женщин, он говорил, что не надо этого делать, что это люди, которые продолжают нашу жизнь. Но вы сами добровольно пришли на помощь к своим братьям, к своим мужьям, сыновьям. Разного возраста женщины участвовали в войне, разными путями попадали на фронт", –заметил он.
Джинджолия также подчеркнул, что 13 женщин, участвовавших в войне, удостоились высокого звания – Герой Абхазии, 53 человека награждены орденом Леона, 140 женщин получили медаль "За отвагу".
27 сентября 2020, 15:20
На встрече женщины-ветераны поздравляли весь народ Абхазии с 30-летием Победы, желали мира и процветания родной земле. Ветеран Циала Гадлия передала в музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба "Православный молитвослов", на форзаце которого она написала стихотворение перед наступлением в селе Адзюбжа в 1993 году.
Праздничное настроение участникам мероприятия обеспечили выступления Людмилы Гумба, Заура Зухба, вокально-инструментального ансамбля "Гунда", танцевального ансамбля "Нартаа". Присутствовавшие с удовольствием подпевали, услышав любимые песни, и аплодировали артистам. На протяжении всей торжественной встречи на экране демонстрировали архивные кадры, сделанные на фронтах Отечественной войны.