https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/voodushevlyali-muzhchin-zhenschin-veteranov-ovna-pozdravili-s-30-letiem-pobedy-1048143302.html

Воодушевляли мужчин: женщин-ветеранов ОВНА поздравили с 30-летием Победы

Воодушевляли мужчин: женщин-ветеранов ОВНА поздравили с 30-летием Победы

В списках живых ветеранов Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов на сегодня значатся более трехсот пятидесяти женщин. 22.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-22T16:55+0300

2023-09-22T16:55+0300

2023-09-22T16:55+0300

абхазия

в абхазии

овна

30-летие дня победы и независимости абхазии

общественная палата абхазии

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СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Общественная палата Абхазии поздравила женщин-ветеранов с предстоящим 30-летием Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.Открывая мероприятие, заместитель секретаря Общественной палаты Изольда Хагба рассказала, что незадолго до великого национального праздника было решено собрать женщин, участниц боевых действий, еще раз поблагодарить их за большие заслуги перед Родиной и создать им хорошее настроение.Председатель Общественной палаты Гули Кичба отметила большую роль женщин во время войны. Это матери, родившие бесстрашных воинов, медицинские сестры, воевавшие с оружием в руках наравне с мужчинами."Перед нами сидят женщины-ветераны, которые приблизили нашу Победу, благодаря им мы сегодня имеем свое государство, низкий вам поклон. Сегодня Общественная палата решила поблагодарить вас и сделать такой праздничный день", – заметила она.Руководитель Администрации президента Абхазии Абессалом Кварчия зачитал поздравительный адрес главы государства.Затем Кварчия вспомнил эпизод начала войны, когда грузинские войска вошли на территорию Абхазии, добрались до столицы и стали из вертолета обстреливать людей, которые пытались уйти из Сухума. Тогда он впервые встретился с ветераном войны Эсмой Аршба, которая сказала "будем воевать". "Это были не просто слова, я понял, что наш народ не сдастся и будет воевать", – поделился он воспоминанием.Член Общественной палаты Сократ Джинджолия в свою очередь сказал, что женщины на войне воодушевляли мужчин.Джинджолия также подчеркнул, что 13 женщин, участвовавших в войне, удостоились высокого звания – Герой Абхазии, 53 человека награждены орденом Леона, 140 женщин получили медаль "За отвагу".На встрече женщины-ветераны поздравляли весь народ Абхазии с 30-летием Победы, желали мира и процветания родной земле. Ветеран Циала Гадлия передала в музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба "Православный молитвослов", на форзаце которого она написала стихотворение перед наступлением в селе Адзюбжа в 1993 году.Праздничное настроение участникам мероприятия обеспечили выступления Людмилы Гумба, Заура Зухба, вокально-инструментального ансамбля "Гунда", танцевального ансамбля "Нартаа". Присутствовавшие с удовольствием подпевали, услышав любимые песни, и аплодировали артистам. На протяжении всей торжественной встречи на экране демонстрировали архивные кадры, сделанные на фронтах Отечественной войны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200927/Zhenschina-s-avtomatom-Kalashnikova-istoriya-Rity-Zongurovoy-1028503025.html

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абхазия, овна, 30-летие дня победы и независимости абхазии, общественная палата абхазии