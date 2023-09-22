https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/vypuschena-obnovlennaya-versiya-abkhazskoy-klaviatury-dlya-ios-1048158369.html
Выпущена обновленная версия абхазской клавиатуры для iOS
Выпущена обновленная версия абхазской клавиатуры для iOS
Обновленное приложение доступно пользователем iPhone и iPad. 22.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-22T22:54+0300
2023-09-22T22:54+0300
2023-09-22T22:55+0300
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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Вышла обновленная версия абхазской клавиатуры для iOS, автор - депутат Парламента Инар Садзба.Он рассказал, что первая версия была создана десять лет назад, в студенческие годы. Новое приложение доработано и дополнено новыми функциями, оно предназначено для iPhone и iPad. Скачать можно по ссылке.
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абхазский язык, абхазия, apple ios, приложения ios
абхазский язык, абхазия, apple ios, приложения ios
Выпущена обновленная версия абхазской клавиатуры для iOS
22:54 22.09.2023 (обновлено: 22:55 22.09.2023)
Обновленное приложение доступно пользователем iPhone и iPad.
СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Вышла обновленная версия абхазской клавиатуры для iOS, автор - депутат Парламента Инар Садзба.
Он рассказал, что первая версия была создана десять лет назад, в студенческие годы.
Его вдохновил пример Ивана Садзба, который еще в 90-е годы был одним из разработчиков абхазского шрифта для компьютеров.
Новое приложение доработано и дополнено новыми функциями, оно предназначено для iPhone и iPad. Скачать можно по ссылке
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