https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/vypuschena-obnovlennaya-versiya-abkhazskoy-klaviatury-dlya-ios-1048158369.html

Выпущена обновленная версия абхазской клавиатуры для iOS

Выпущена обновленная версия абхазской клавиатуры для iOS

Обновленное приложение доступно пользователем iPhone и iPad. 22.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-22T22:54+0300

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СУХУМ, 22 сен - Sputnik. Вышла обновленная версия абхазской клавиатуры для iOS, автор - депутат Парламента Инар Садзба.Он рассказал, что первая версия была создана десять лет назад, в студенческие годы. Новое приложение доработано и дополнено новыми функциями, оно предназначено для iPhone и iPad. Скачать можно по ссылке.

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