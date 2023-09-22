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Взаимный интерес: Пилия и Старилов о работе конференции юристов Абхазии и России

Взаимный интерес: Пилия и Старилов о работе конференции юристов Абхазии и России

Вторая Международная научно-практическая конференция "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования" проходит в Сухуме. Она приурочена к 30-й... 22.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-22T10:56+0300

2023-09-22T10:56+0300

2023-09-22T10:56+0300

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Взаимный интерес: Пилия и Старилов о работе конференции юристов Абхазии и России Взаимный интерес: Пилия и Старилов о работе конференции юристов Абхазии и России

Вторая Международная научно-практическая конференция "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования" проходит в Сухуме. Она приурочена к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 15-й годовщине признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия.Какие цели ставили перед собой организаторы мероприятия, кто принимает в нем участие и какие темы обсудят участники этого события, в эфире радио Sputnik рассказали, зампредседателя Конституционного суда Абхазии Диана Пилия и вице-президент Национальной ассоциации административистов, декан юридического факультета Воронежского государственного университета Юрий Старилов.По словам Пилия, интерес к конференции проявили не только те, кто изучает административное право, но и конституционное, историческое. Ректор Московского государственного юридического университета прислал хороший юридический десант, представлены лучшие юридические школы России, отметила она.Юрий Старилов рассказал об истории появления термина публичной власти в российском законодательстве и о его значении.Подробности слушайте в аудиофайле.

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