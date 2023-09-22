https://sputnik-abkhazia.ru/20230922/zurabu-dzhapua-prisvoeno-zvanie-zasluzhennogo-deyatelya-nauki-yuzhnoy-osetii-1048143796.html

Зурабу Джапуа присвоено звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии

Зурабу Джапуа присвоено звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии

Указ подписал президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. 22.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-22T16:15+0300

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СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Зурабу Джапуа присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии, сообщили в пресс-службе Академии наук Абхазии. Нагрудный знак и оригинал указа с подписью Алана Гаглоева Зурабу Джапуа вручил ректор Юго-Осетинского госуниверситета, профессор Вадим Тедеев, возглавляющий делегацию Южной Осетии, прибывшую в Абхазию для участия во II Международной научно-практической конференции "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования".

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