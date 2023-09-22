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Зурабу Джапуа присвоено звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии
Зурабу Джапуа присвоено звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии
Указ подписал президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. 22.09.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Зурабу Джапуа присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии, сообщили в пресс-службе Академии наук Абхазии. Нагрудный знак и оригинал указа с подписью Алана Гаглоева Зурабу Джапуа вручил ректор Юго-Осетинского госуниверситета, профессор Вадим Тедеев, возглавляющий делегацию Южной Осетии, прибывшую в Абхазию для участия во II Международной научно-практической конференции "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования".
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наука, южная осетия, абхазия, культура
наука, южная осетия, абхазия, культура

Зурабу Джапуа присвоено звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии

16:15 22.09.2023 (обновлено: 16:26 22.09.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Зураб Джапуа
Зураб Джапуа - Sputnik Абхазия, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Указ подписал президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.
СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Зурабу Джапуа присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии, сообщили в пресс-службе Академии наук Абхазии.
© Foto / АПСНЫПРЕССЗурабу Джапуа присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии
Зурабу Джапуа присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии - Sputnik Абхазия, 1920, 22.09.2023
Зурабу Джапуа присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии
© Foto / АПСНЫПРЕСС
Президенту Академии наук Абхазии, академику, иностранному члену Российской академии наук, доктору филологических наук РАН Зурабу Джапуа присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия".
Нагрудный знак и оригинал указа с подписью Алана Гаглоева Зурабу Джапуа вручил ректор Юго-Осетинского госуниверситета, профессор Вадим Тедеев, возглавляющий делегацию Южной Осетии, прибывшую в Абхазию для участия во II Международной научно-практической конференции "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования".
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