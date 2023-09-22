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Зурабу Джапуа присвоено звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии
Зурабу Джапуа присвоено звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии
Указ подписал президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев. 22.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-22T16:15+0300
2023-09-22T16:15+0300
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СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Зурабу Джапуа присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии, сообщили в пресс-службе Академии наук Абхазии. Нагрудный знак и оригинал указа с подписью Алана Гаглоева Зурабу Джапуа вручил ректор Юго-Осетинского госуниверситета, профессор Вадим Тедеев, возглавляющий делегацию Южной Осетии, прибывшую в Абхазию для участия во II Международной научно-практической конференции "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования".
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наука, южная осетия, абхазия, культура
Зурабу Джапуа присвоено звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии
16:15 22.09.2023 (обновлено: 16:26 22.09.2023)
Указ подписал президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев.
СУХУМ, 22 сен – Sputnik. Зурабу Джапуа присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки Южной Осетии, сообщили в пресс-службе Академии наук Абхазии.
Президенту Академии наук Абхазии, академику, иностранному члену Российской академии наук, доктору филологических наук РАН Зурабу Джапуа присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия".
Нагрудный знак и оригинал указа с подписью Алана Гаглоева Зурабу Джапуа вручил ректор Юго-Осетинского госуниверситета, профессор Вадим Тедеев, возглавляющий делегацию Южной Осетии, прибывшую в Абхазию для участия во II Международной научно-практической конференции "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования".