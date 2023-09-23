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Яркое шоу: финальный концерт второго сезона “Apsny Star”

Яркое шоу: финальный концерт второго сезона “Apsny Star”

Финальный концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star" прошел в Абхазской госфилармонии 22 сентября. 23.09.2023, Sputnik Абхазия

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Во втором сезоне состоялись четыре концерта, они проходили раз в месяц с июня по сентябрь.В суперсезон от команды Фаи Мархолия прошли Сария Айба и Кристина Кубрава, от команды Ильды Кучуберия - Гунда Абухба и Рената Хаджиева и от команды Руслана Шакая и Софии Рейнберг – Нила Начкебия и Диана Карбашьян.В жюри были музыкальный продюсер Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и солист Госфилармонии Алхас Ферзба. По решению Анри Гумба, в суперсезон от команды Фаи Мархолия прошла и Елизавета Аммаева.Третий суперсезон проекта пройдет в Госфилармонии с октября по декабрь. За победу в финальном сезоне поборются победители первых двух.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.

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