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https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/1048157295.html
Яркое шоу: финальный концерт второго сезона “Apsny Star”
Яркое шоу: финальный концерт второго сезона “Apsny Star”
Финальный концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star" прошел в Абхазской госфилармонии 22 сентября. 23.09.2023, Sputnik Абхазия
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Во втором сезоне состоялись четыре концерта, они проходили раз в месяц с июня по сентябрь.В суперсезон от команды Фаи Мархолия прошли Сария Айба и Кристина Кубрава, от команды Ильды Кучуберия - Гунда Абухба и Рената Хаджиева и от команды Руслана Шакая и Софии Рейнберг – Нила Начкебия и Диана Карбашьян.В жюри были музыкальный продюсер Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и солист Госфилармонии Алхас Ферзба. По решению Анри Гумба, в суперсезон от команды Фаи Мархолия прошла и Елизавета Аммаева.Третий суперсезон проекта пройдет в Госфилармонии с октября по декабрь. За победу в финальном сезоне поборются победители первых двух.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Яркое шоу: финальный концерт второго сезона “Apsny Star”

20:35 23.09.2023
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Финальный концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star" прошел в Абхазской госфилармонии 22 сентября.
Во втором сезоне состоялись четыре концерта, они проходили раз в месяц с июня по сентябрь.
В суперсезон от команды Фаи Мархолия прошли Сария Айба и Кристина Кубрава, от команды Ильды Кучуберия - Гунда Абухба и Рената Хаджиева и от команды Руслана Шакая и Софии Рейнберг – Нила Начкебия и Диана Карбашьян.
В жюри были музыкальный продюсер Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и солист Госфилармонии Алхас Ферзба. По решению Анри Гумба, в суперсезон от команды Фаи Мархолия прошла и Елизавета Аммаева.
Третий суперсезон проекта пройдет в Госфилармонии с октября по декабрь. За победу в финальном сезоне поборются победители первых двух.
Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный концерт второго сезона шоу "Apsny Star" прошел в Сухуме.

Финальный концерт второго сезона шоу &quot;Apsny Star&quot; прошел в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Финальный концерт второго сезона шоу "Apsny Star" прошел в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором сезоне было запланировано четыре концерта

Во втором сезоне было запланировано четыре концерта - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во втором сезоне было запланировано четыре концерта

© Sputnik / Томас Тхайцук

Они проходили раз в месяц.

Они проходили раз в месяц. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Они проходили раз в месяц.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники проекта были разделены по командам Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и новых наставников - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги, дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.

Участники проекта были разделены по командам Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и новых наставников - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги, дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники проекта были разделены по командам Ильды Кучуберия, Фаи Мархолия и новых наставников - актера Абхазского драмтеатра, шоумена Руслана Шакая и его супруги, дирижера Абхазской государственной капеллы Софии Рейнберг.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодые музыканты исполняли композиции в разных жанрах.

Молодые музыканты исполняли композиции в разных жанрах. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодые музыканты исполняли композиции в разных жанрах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В основном они выбирали известные зарубежные песни. Но при этом на концерте можно было услышать и абхазские композиции.

В основном они выбирали известные зарубежные песни. Но при этом на концерте можно было услышать и абхазские композиции. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В основном они выбирали известные зарубежные песни. Но при этом на концерте можно было услышать и абхазские композиции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступления участников шоу сопровождались красочным оформлением сцены и светом.

Выступления участников шоу сопровождались красочным оформлением сцены и светом. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступления участников шоу сопровождались красочным оформлением сцены и светом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокалисты старались не только хорошо петь...

Вокалисты старались не только хорошо петь... - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокалисты старались не только хорошо петь...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...но и передавать зрителям эмоции свои эмоции.

...но и передавать зрителям эмоции свои эмоции. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

...но и передавать зрителям эмоции свои эмоции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокалисты подошли серьезно и со вкусом к выбору образов и нарядов.

Вокалисты подошли серьезно и со вкусом к выбору образов и нарядов. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вокалисты подошли серьезно и со вкусом к выбору образов и нарядов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Их судило строгое жюри
- музыкальный продюсер Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и солист Госфилармонии Алхас Ферзба.

Их судило строгое жюри - музыкальный продюсер Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и солист Госфилармонии Алхас Ферзба. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Их судило строгое жюри
- музыкальный продюсер Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и солист Госфилармонии Алхас Ферзба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В третьем суперсезоне встретятся участники первых двух. Они поборются за главный приз - поступление в музыкальную академию имени Гнесиных

В третьем суперсезоне встретятся участники первых двух. Они поборются за главный приз - поступление в музыкальную академию имени Гнесиных - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В третьем суперсезоне встретятся участники первых двух. Они поборются за главный приз - поступление в музыкальную академию имени Гнесиных

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