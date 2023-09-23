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Аслан Бжания подписал указ об осеннем призыве
Аслан Бжания подписал указ об осеннем призыве
С 1 октября по 31 декабря 2023 года в Абхазии пройдет военный призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет. 23.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-23T20:59+0300
2023-09-23T20:59+0300
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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве граждан на военную службу и об увольнении тех, кто ее проходит. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. С военной службы увольняются те военнослужащие, чей срок службы по призыву истек. Кабинету министров, администрациям районов и города Сухума поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с нее.
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абхазия, новости, армия
Аслан Бжания подписал указ об осеннем призыве
С 1 октября по 31 декабря 2023 года в Абхазии пройдет военный призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет.
СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве граждан на военную службу и об увольнении тех, кто ее проходит. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, призываются с 1 октября по 31 декабря.
С военной службы увольняются те военнослужащие, чей срок службы по призыву истек.
Кабинету министров, администрациям районов и города Сухума поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с нее.