https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/aslan-bzhaniya-podpisal-ukaz-ob-osennem-prizyve-1048166422.html

Аслан Бжания подписал указ об осеннем призыве

Аслан Бжания подписал указ об осеннем призыве

С 1 октября по 31 декабря 2023 года в Абхазии пройдет военный призыв граждан в возрасте от 18 до 27 лет. 23.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве граждан на военную службу и об увольнении тех, кто ее проходит. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. С военной службы увольняются те военнослужащие, чей срок службы по призыву истек. Кабинету министров, администрациям районов и города Сухума поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с нее.

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