https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/logua-o-svoem-filme-abkhazskaya-bronya-dovolen-rezultatom-1048077873.html

Логуа о своем фильме "Абхазская броня": доволен результатом

Логуа о своем фильме "Абхазская броня": доволен результатом

Режиссер Даут Логуа рассказал в эфире радио Sputnik о работе над фильмом "Абхазская броня", презентация которого прошла в Сухуме. 23.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-23T13:38+0300

2023-09-23T13:38+0300

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Логуа о своем фильме "Абхазская броня": доволен результатом Логуа о своем фильме "Абхазская броня": доволен результатом

В документальном фильме "Абхазская броня" показаны составляющие облика средневекового абхазского воина, элементы и особенности брони, которые воссоздал художник Батал Джапуа. Картина была снята в рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК - прим.) и организации "Алашара" о нематериальном наследии абхазо-абазинского народа "Амзара". Идея снять фильм у режиссера возникла после посещения галереи Батала Джапуа, где шла сборка брони.Полная версия беседы в аудиофайле.

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