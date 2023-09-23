https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/logua-o-svoem-filme-abkhazskaya-bronya-dovolen-rezultatom-1048077873.html
Логуа о своем фильме "Абхазская броня": доволен результатом
Логуа о своем фильме "Абхазская броня": доволен результатом
Режиссер Даут Логуа рассказал в эфире радио Sputnik о работе над фильмом "Абхазская броня", презентация которого прошла в Сухуме. 23.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-23T13:38+0300
2023-09-23T13:38+0300
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Логуа о своем фильме "Абхазская броня": доволен результатом
Логуа о своем фильме "Абхазская броня": доволен результатом
В документальном фильме "Абхазская броня" показаны составляющие облика средневекового абхазского воина, элементы и особенности брони, которые воссоздал художник Батал Джапуа. Картина была снята в рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК - прим.) и организации "Алашара" о нематериальном наследии абхазо-абазинского народа "Амзара". Идея снять фильм у режиссера возникла после посещения галереи Батала Джапуа, где шла сборка брони.Полная версия беседы в аудиофайле.
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абхазия, документальные фильмы, средневековая абхазия, воины, одежда, подкасты, аудио
абхазия, документальные фильмы, средневековая абхазия, воины, одежда, подкасты, аудио
Логуа о своем фильме "Абхазская броня": доволен результатом
13:38 23.09.2023 (обновлено: 13:41 23.09.2023)
Режиссер Даут Логуа рассказал в эфире радио Sputnik о работе над фильмом "Абхазская броня", презентация которого прошла в Сухуме.
В документальном фильме "Абхазская броня" показаны составляющие облика средневекового абхазского воина, элементы и особенности брони, которые воссоздал художник Батал Джапуа. Картина была снята в рамках проекта Всемирного абхазо-абазинского конгресса (ВААК - прим.) и организации "Алашара" о нематериальном наследии абхазо-абазинского народа "Амзара". Идея снять фильм у режиссера возникла после посещения галереи Батала Джапуа, где шла сборка брони.
Полная версия беседы в аудиофайле.