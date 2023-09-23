https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/vzaimnyy-interes-kamkiya-i-lebedeva-o-konferentsii-abkhazskikh-i-rossiyskikh-yuristov-v-sukhume-1048151160.html

Взаимный интерес: Камкия и Лебедева о конференции абхазских и российских юристов в Сухуме

Взаимный интерес: Камкия и Лебедева о конференции абхазских и российских юристов в Сухуме

Вторая Международная научно-практическая конференция "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования" проходит в Сухуме. 23.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-23T11:19+0300

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Взаимный интерес: Камкия и Лебедева о конференции абхазских и российских юристов в Сухуме Взаимный интерес: Камкия и Лебедева о конференции абхазских и российских юристов в Сухуме

Вторая Международная научно-практическая конференция "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования" проходит в Сухуме.Конференция приурочена к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 15-й годовщине признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия.Заведующая кафедрой теории и истории государства и права Сочинского института РУДН Фатима Камкия и заместитель заведующего кафедрой административного права и процесса Университета имени Кутафина Екатерина Лебедева в эфире радио Sputnik поделились впечатлениями о работе конференции, обсудили важность взаимодействия ученых Абхазии и России, поговорили о том, что такое эффективная власть и роли общества в принятии общезначимых решений.Конференция дает возможность обсудить насущные вопросы и выработать точки соприкосновения, которые бы помогли развитию государственности в Абхазии, а также поделиться своим опытом и перенять опыт коллег, считает Лебедева."Обсуждение любых вопросов, связанных с развитием всех аспектов жизнедеятельности общества важно, тем более мы находимся и связываем свою будущность в сотрудничестве и взаимоотношении с Россией… Это очень важно, так как мы слышим и понимаем друг друга. Помимо того, что само знание есть ценность, сами контакты важны для того, чтобы были мир и взаимопонимание", - сказала Камкия.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Организаторы II Международной научно-практической конференции "Публичная власть: проблемы формирования и функционирования" – Академия наук Абхазии при поддержке президента Аслана Бжания, Парламента, Конституционного суда, представительства Россотрудничества в Абхазии.

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