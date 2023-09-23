https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/zhemchugov-o-novom-shtamme-koronavirusa-zhivaya-vaktsina-1048061809.html

Жемчугов о новом штамме коронавируса: живая вакцина

Жемчугов о новом штамме коронавируса: живая вакцина

Новый штамм коронавируса, получивший название "пирола" более заразен, чем его предшественник "омикрон". По данным Роспотребнадзора, тесты для распознания... 23.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-23T19:33+0300

2023-09-23T19:33+0300

2023-09-23T19:33+0300

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Жемчугов о новом штамме коронавируса: живая вакцина Жемчугов о новом штамме коронавируса: живая вакцина

Новый штамм коронавируса, получивший название "пирола" более заразен, чем его предшественник "омикрон". По данным Роспотребнадзора, тесты для распознания нового штамма и препараты для лечения в России есть. Штамм "пирола" выявили в ряде стран Европы и в США, в России его пока нет.Опасны ли новые штаммы коронавируса и есть ли смысл в вакцинации в эфире радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Идет обновление коллективного иммунитета от коронавируса и бояться новых штаммов не стоит, считает Жемчугов."Неудивительно, что появляются новые штаммы. У всех микробов есть механизм мутации. Это способ приспособления к меняющейся окружающей среде, в том числе к воздействию вакцинации… И эти новые вирусы быстрее распространяются, вытесняя предыдущие конструкции. Поскольку нет практически клиники, вирус вызывает латентное течение, то есть, никак не проявляется кроме анализов. Соответственно, бояться нечего, и можно рассмотреть эти новые вирусы как новую живую вакцину. Я считаю, что процесс происходит положительный, и на планете идет вакцинация живой вакциной, подаренной нам природой", – сказал Жемчугов.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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