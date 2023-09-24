https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/aktivisty-sobrali-bolee-40-paketov-musora-na-sukhumskom-plyazhe-1048182176.html

Активисты собрали более 40 пакетов мусора на сухумском пляже

Активисты собрали более 40 пакетов мусора на сухумском пляже

Цель проведения таких соревнований - наглядно показать участникам важность проблемы загрязнения окружающей среды и возбудить в них интерес к вопросам экологии. 24.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-24T20:55+0300

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Активисты собрали более сорока пакетов мусора на синопском пляже в Сухуме, сообщает культурный фонд "Платформа". "Участники соревнований поделились на команды и за определенное время они должны были собрать как можно больше мусора. Очень важно, что пластик, стекло, металл и общий мусор нужно было складывать в разные пакеты", — рассказала одна из организаторов соревнований Екатерина.Мероприятие было организовано при поддержке общественной организации экологического и патриотического просвещения "Чистые игры". Подобные соревнования организовывались в 35 странах мира, в них приняли участие более ста тысяч человек. За всю историю проекта участники собрали более 3700 тонн мусора.

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