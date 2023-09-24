https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/boets-iz-abkhazii-stal-chempionom-kubka-rossii-po-mma-1048171193.html
Боец из Абхазии стал чемпионом Кубка России по ММА
Боец из Абхазии стал чемпионом Кубка России по ММА
Кубок России по ММА (смешанные единоборства - прим.ред) проходил в Омске с 22 по 23 сентября, спортсмен из Абхазии выступал в составе сборной Краснодарского... 24.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-24T10:54+0300
2023-09-24T10:54+0300
2023-09-24T10:54+0300
абхазия
россия
новости
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/18/1048171022_0:126:960:666_1920x0_80_0_0_0b20f01fa968f69619361d722d4b6503.jpg
СУХУМ, 24 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмен из Абхазии Даут Гублиа одержал победу в Кубке России по ММА. Об этом Sputnik сообщил президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди-оглы. В первом бою победа во втором раунде удушающим приемом была одержана над спортсменом из Ульяновской области. В полуфинальном бою абхазский боец одолел противника из Омской области, а в финале снова сделал удушающий прием во втором раунде и победил таким образом спортсмена из Приморского края. Помимо золотой медали за первое место Даут Гублиа был награжден кубком за лучшую технику. Даут Гублиа - воспитанник Сочинского бойцовского клуба "Левша". Тренируется спортсмен под руководством Ашота Пашяна.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/khariton-agrba-oderzhal-pobedu-nad-bokserom-iz-panamy-1047899781.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/18/1048171022_0:36:960:756_1920x0_80_0_0_32b20c809c8c4118e511d57b010fe696.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, новости, спорт
абхазия, россия, новости, спорт
Боец из Абхазии стал чемпионом Кубка России по ММА
Кубок России по ММА (смешанные единоборства - прим.ред) проходил в Омске с 22 по 23 сентября, спортсмен из Абхазии выступал в составе сборной Краснодарского края.
СУХУМ, 24 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмен из Абхазии Даут Гублиа одержал победу в Кубке России по ММА. Об этом Sputnik сообщил президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди-оглы.
Гублиа выступал в весовой категории 77,1 килограмма.
В первом бою победа во втором раунде удушающим приемом была одержана над спортсменом из Ульяновской области.
В полуфинальном бою абхазский боец одолел противника из Омской области, а в финале снова сделал удушающий прием во втором раунде и победил таким образом спортсмена из Приморского края.
Помимо золотой медали за первое место Даут Гублиа был награжден кубком за лучшую технику.
Даут Гублиа - воспитанник Сочинского бойцовского клуба "Левша". Тренируется спортсмен под руководством Ашота Пашяна.