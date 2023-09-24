https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/boets-iz-abkhazii-stal-chempionom-kubka-rossii-po-mma-1048171193.html

Боец из Абхазии стал чемпионом Кубка России по ММА

Боец из Абхазии стал чемпионом Кубка России по ММА

Кубок России по ММА (смешанные единоборства - прим.ред) проходил в Омске с 22 по 23 сентября, спортсмен из Абхазии выступал в составе сборной Краснодарского... 24.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-24T10:54+0300

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Спортсмен из Абхазии Даут Гублиа одержал победу в Кубке России по ММА. Об этом Sputnik сообщил президент Федерации профессионального бокса Абхазии Алик Карди-оглы. В первом бою победа во втором раунде удушающим приемом была одержана над спортсменом из Ульяновской области. В полуфинальном бою абхазский боец одолел противника из Омской области, а в финале снова сделал удушающий прием во втором раунде и победил таким образом спортсмена из Приморского края. Помимо золотой медали за первое место Даут Гублиа был награжден кубком за лучшую технику. Даут Гублиа - воспитанник Сочинского бойцовского клуба "Левша". Тренируется спортсмен под руководством Ашота Пашяна.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/khariton-agrba-oderzhal-pobedu-nad-bokserom-iz-panamy-1047899781.html

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