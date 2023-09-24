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Дополнительное время: Карчава о популяризации айкидо в Абхазии
Дополнительное время: Карчава о популяризации айкидо в Абхазии
Технический директор федерации айкидо Абхазии Алексей Карчава в эфире радио Sputnik рассказал о том, как развивается в республике айкидо, и что дают человеку... 24.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-24T10:08+0300
2023-09-24T10:08+0300
2023-09-24T10:08+0300
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Дополнительное время: Карчава о популяризации айкидо в Абхазии
Дополнительное время: Карчава о популяризации айкидо в Абхазии
Подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным Советом айкидо России и Федерацией айкидо Абхазии.Соглашение подразумевает сотрудничество организаций в области айкидо, в целях развития и укрепления двустороннего сотрудничества путем проведения встреч и консультаций для обмена опытом и информацией.О том, какие перспективы отрываются у Абхазии благодаря соглашению, и как в целом развивается этот вид боевых искусств в стране, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, спорт, аудио
подкасты, дополнительное время, спорт, аудио
Дополнительное время: Карчава о популяризации айкидо в Абхазии
Технический директор федерации айкидо Абхазии Алексей Карчава в эфире радио Sputnik рассказал о том, как развивается в республике айкидо, и что дают человеку занятия боевым искусством.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным Советом айкидо России и Федерацией айкидо Абхазии.
Соглашение подразумевает сотрудничество организаций в области айкидо, в целях развития и укрепления двустороннего сотрудничества путем проведения встреч и консультаций для обмена опытом и информацией.
О том, какие перспективы отрываются у Абхазии благодаря соглашению, и как в целом развивается этот вид боевых искусств в стране, слушайте в аудиофайле.