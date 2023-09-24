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Окно в Абхазию: фестиваль "Аҧсны" в Москве
Окно в Абхазию: фестиваль "Аҧсны" в Москве
Четвертый фестиваль абхазской культуры "Аҧсны" открылся в московском саду "Эрмитаж" в воскресенье, 24 сентября. 24.09.2023, Sputnik Абхазия
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На нем гости могут познакомиться с атрибутами местного быта, поиграть на музыкальных инструментах, попробовать национальные деликатесы, погрузиться в историю, принять участие в мастер-классах и уроках по изучению языка, попробовать себя в гончарному деле и лучном искусстве.
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фото , фото, абхазия, мультимедиа, культура, москва
фото , фото, абхазия, мультимедиа, культура, москва

Окно в Абхазию: фестиваль "Аҧсны" в Москве

20:04 24.09.2023
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НовостиTelegram
Четвертый фестиваль абхазской культуры "Аҧсны" открылся в московском саду "Эрмитаж" в воскресенье, 24 сентября.
На нем гости могут познакомиться с атрибутами местного быта, поиграть на музыкальных инструментах, попробовать национальные деликатесы, погрузиться в историю, принять участие в мастер-классах и уроках по изучению языка, попробовать себя в гончарному деле и лучном искусстве.
© Foto / Дмитрий Дудо

В российской столице открылось окно в Абхазию.

В российской столице открылось окно в Абхазию. - Sputnik Абхазия
1/13
© Foto / Дмитрий Дудо

В российской столице открылось окно в Абхазию.

© Foto / Дмитрий Дудо

Фестиваль абхазской культуры "Аҧсны" прошел в театре "Эрмитаж".

Фестиваль абхазской культуры &quot;Аҧсны&quot; прошел в театре &quot;Эрмитаж&quot;. - Sputnik Абхазия
2/13
© Foto / Дмитрий Дудо

Фестиваль абхазской культуры "Аҧсны" прошел в театре "Эрмитаж".

© Foto / Дмитрий Дудо

Он собрал большое количество гостей.

Он собрал большое количество гостей. - Sputnik Абхазия
3/13
© Foto / Дмитрий Дудо

Он собрал большое количество гостей.

© Foto / Дмитрий Дудо

Можно было попробовать абхазские деликатесы...

Можно было попробовать абхазские деликатесы... - Sputnik Абхазия
4/13
© Foto / Дмитрий Дудо

Можно было попробовать абхазские деликатесы...

© Foto / Дмитрий Дудо

...полюбоваться изделиями абхазских оружейников...

...полюбоваться изделиями абхазских оружейников... - Sputnik Абхазия
5/13
© Foto / Дмитрий Дудо

...полюбоваться изделиями абхазских оружейников...

© Foto / Дмитрий Дудо

...узнать больше о древних абхазских традициях.

...узнать больше о древних абхазских традициях. - Sputnik Абхазия
6/13
© Foto / Дмитрий Дудо

...узнать больше о древних абхазских традициях.

© Foto / Дмитрий Дудо

Некоторые гости предпочитали помериться силами в интеллектуальных играх.

Некоторые гости предпочитали помериться силами в интеллектуальных играх. - Sputnik Абхазия
7/13
© Foto / Дмитрий Дудо

Некоторые гости предпочитали помериться силами в интеллектуальных играх.

© Foto / Дмитрий Дудо

Фестиваль абхазской культуры - яркое и красочное явление.

Фестиваль абхазской культуры - яркое и красочное явление. - Sputnik Абхазия
8/13
© Foto / Дмитрий Дудо

Фестиваль абхазской культуры - яркое и красочное явление.

© Foto / Дмитрий Дудо

Он проходит в Москве уже четвертый раз.

Он проходит в Москве уже четвертый раз. - Sputnik Абхазия
9/13
© Foto / Дмитрий Дудо

Он проходит в Москве уже четвертый раз.

© Foto / Дмитрий Дудо

И каждый раз организаторы находят способ удивить гостей.

И каждый раз организаторы находят способ удивить гостей. - Sputnik Абхазия
10/13
© Foto / Дмитрий Дудо

И каждый раз организаторы находят способ удивить гостей.

© Foto / Дмитрий Дудо

Посещение фестиваля - прекрасный вариант для семейного досуга.

Посещение фестиваля - прекрасный вариант для семейного досуга. - Sputnik Абхазия
11/13
© Foto / Дмитрий Дудо

Посещение фестиваля - прекрасный вариант для семейного досуга.

© Foto / Дмитрий Дудо

Гости знакомятся с этим маленьким и удивительным уголком земли...

Гости знакомятся с этим маленьким и удивительным уголком земли... - Sputnik Абхазия
12/13
© Foto / Дмитрий Дудо

Гости знакомятся с этим маленьким и удивительным уголком земли...

© Foto / Дмитрий Дудо

...и потом выбирают его в качестве места своего летнего отдыха.

...и потом выбирают его в качестве места своего летнего отдыха. - Sputnik Абхазия
13/13
© Foto / Дмитрий Дудо

...и потом выбирают его в качестве места своего летнего отдыха.

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