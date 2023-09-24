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Окно в Абхазию: фестиваль "Аҧсны" в Москве
Окно в Абхазию: фестиваль "Аҧсны" в Москве
Четвертый фестиваль абхазской культуры "Аҧсны" открылся в московском саду "Эрмитаж" в воскресенье, 24 сентября. 24.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-24T20:04+0300
2023-09-24T20:04+0300
2023-09-24T20:04+0300
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На нем гости могут познакомиться с атрибутами местного быта, поиграть на музыкальных инструментах, попробовать национальные деликатесы, погрузиться в историю, принять участие в мастер-классах и уроках по изучению языка, попробовать себя в гончарному деле и лучном искусстве.
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MIA „Rosiya Segodnya“
фото , фото, абхазия, мультимедиа, культура, москва
фото , фото, абхазия, мультимедиа, культура, москва
Окно в Абхазию: фестиваль "Аҧсны" в Москве
Четвертый фестиваль абхазской культуры "Аҧсны" открылся в московском саду "Эрмитаж" в воскресенье, 24 сентября.
На нем гости могут познакомиться с атрибутами местного быта, поиграть на музыкальных инструментах, попробовать национальные деликатесы, погрузиться в историю, принять участие в мастер-классах и уроках по изучению языка, попробовать себя в гончарному деле и лучном искусстве.
© Foto / Дмитрий Дудо
В российской столице открылось окно в Абхазию.
В российской столице открылось окно в Абхазию.
© Foto / Дмитрий Дудо
Фестиваль абхазской культуры "Аҧсны" прошел в театре "Эрмитаж".
Фестиваль абхазской культуры "Аҧсны" прошел в театре "Эрмитаж".
© Foto / Дмитрий Дудо
Он собрал большое количество гостей.
Он собрал большое количество гостей.
© Foto / Дмитрий Дудо
Можно было попробовать абхазские деликатесы...
Можно было попробовать абхазские деликатесы...
© Foto / Дмитрий Дудо
...полюбоваться изделиями абхазских оружейников...
...полюбоваться изделиями абхазских оружейников...
© Foto / Дмитрий Дудо
...узнать больше о древних абхазских традициях.
...узнать больше о древних абхазских традициях.
© Foto / Дмитрий Дудо
Некоторые гости предпочитали помериться силами в интеллектуальных играх.
Некоторые гости предпочитали помериться силами в интеллектуальных играх.
© Foto / Дмитрий Дудо
Фестиваль абхазской культуры - яркое и красочное явление.
Фестиваль абхазской культуры - яркое и красочное явление.
© Foto / Дмитрий Дудо
Он проходит в Москве уже четвертый раз.
Он проходит в Москве уже четвертый раз.
© Foto / Дмитрий Дудо
И каждый раз организаторы находят способ удивить гостей.
И каждый раз организаторы находят способ удивить гостей.
© Foto / Дмитрий Дудо
Посещение фестиваля - прекрасный вариант для семейного досуга.
Посещение фестиваля - прекрасный вариант для семейного досуга.
© Foto / Дмитрий Дудо
Гости знакомятся с этим маленьким и удивительным уголком земли...
Гости знакомятся с этим маленьким и удивительным уголком земли...
© Foto / Дмитрий Дудо
...и потом выбирают его в качестве места своего летнего отдыха.
...и потом выбирают его в качестве места своего летнего отдыха.