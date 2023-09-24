https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/okno-v-abkhaziyu-festival-asny-v-moskve-1048176336.html

Окно в Абхазию: фестиваль "Аҧсны" в Москве

Окно в Абхазию: фестиваль "Аҧсны" в Москве

Четвертый фестиваль абхазской культуры "Аҧсны" открылся в московском саду "Эрмитаж" в воскресенье, 24 сентября. 24.09.2023, Sputnik Абхазия

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На нем гости могут познакомиться с атрибутами местного быта, поиграть на музыкальных инструментах, попробовать национальные деликатесы, погрузиться в историю, принять участие в мастер-классах и уроках по изучению языка, попробовать себя в гончарному деле и лучном искусстве.

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