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Смертельное ДТП произошло в Гудаутском районе
Смертельное ДТП произошло в Гудаутском районе
Один из водителей в результате ДТП скончался на месте, другой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. 24.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-24T15:49+0300
2023-09-24T15:49+0300
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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Смертельная авария произошла в Гудаутском районе, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. По информации агентства "Апсныпресс", ссылающегося на замначальника ГАИ Абхазии Астамура Тания, ДТП произошло примерно в 14:00. При столкновении "Газели" и "Мерседеса" водитель второго, 40-летний мужчина, погиб на месте. Второй водитель был доставлен в Гудаутскую ЦРБ, его состояние оценивается как тяжелое.
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Смертельное ДТП произошло в Гудаутском районе
15:49 24.09.2023 (обновлено: 16:07 24.09.2023)
Один из водителей в результате ДТП скончался на месте, другой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Смертельная авария произошла в Гудаутском районе, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.
В ведомстве уточнили, что при столкновении двух машин одна загорелась. Ее потушили спасатели.
По информации агентства "Апсныпресс", ссылающегося на замначальника ГАИ Абхазии Астамура Тания, ДТП произошло примерно в 14:00. При столкновении "Газели" и "Мерседеса" водитель второго, 40-летний мужчина, погиб на месте. Второй водитель был доставлен в Гудаутскую ЦРБ, его состояние оценивается как тяжелое.