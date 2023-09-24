https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-gudautskom-rayone-1048177163.html

Смертельное ДТП произошло в Гудаутском районе

Смертельное ДТП произошло в Гудаутском районе

Один из водителей в результате ДТП скончался на месте, другой был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. 24.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-24T15:49+0300

2023-09-24T15:49+0300

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СУХУМ, 24 сен - Sputnik. Смертельная авария произошла в Гудаутском районе, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии. По информации агентства "Апсныпресс", ссылающегося на замначальника ГАИ Абхазии Астамура Тания, ДТП произошло примерно в 14:00. При столкновении "Газели" и "Мерседеса" водитель второго, 40-летний мужчина, погиб на месте. Второй водитель был доставлен в Гудаутскую ЦРБ, его состояние оценивается как тяжелое.

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