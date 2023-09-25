https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/chistyy-vozdukh-reshaet-pitsunda-popala-v-top-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-sentyabre-1048188978.html

Чистый воздух решает: Пицунда попала в топ популярных направлений для отдыха в сентябре

Чистый воздух решает: Пицунда попала в топ популярных направлений для отдыха в сентябре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил популярные направления с самым чистым воздухом для отдыха в сентябре 2023 года. 25.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Пицунда оказалась на втором месте в рейтинге популярных направлений с чистым воздухом для отдыха в сентябре, следует из данных сервиса ТВИЛ.РУ.На первом месте Кисловодск, третье место досталось Красной Поляне.

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