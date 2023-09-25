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Чистый воздух решает: Пицунда попала в топ популярных направлений для отдыха в сентябре
Чистый воздух решает: Пицунда попала в топ популярных направлений для отдыха в сентябре
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил популярные направления с самым чистым воздухом для отдыха в сентябре 2023 года. 25.09.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Пицунда оказалась на втором месте в рейтинге популярных направлений с чистым воздухом для отдыха в сентябре, следует из данных сервиса ТВИЛ.РУ.На первом месте Кисловодск, третье место досталось Красной Поляне.
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абхазия, пицунда, отдых в абхазии, туристы
Чистый воздух решает: Пицунда попала в топ популярных направлений для отдыха в сентябре
10:15 25.09.2023 (обновлено: 10:21 25.09.2023)
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил популярные направления с самым чистым воздухом для отдыха в сентябре 2023 года.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Пицунда оказалась на втором месте в рейтинге популярных направлений с чистым воздухом для отдыха в сентябре, следует из данных сервиса ТВИЛ.РУ.
На первом месте Кисловодск, третье место досталось Красной Поляне.
Десять популярных направлений с чистым воздухом для отдыха в сентябре:
Город
Средняя стоимость ночи (рубли)
Средняя продолжительность поездки
Кисловодск, Ставропольский край
3130
7 ночей
Пицунда, Абхазия
4170
9 ночей
Красная Поляна, Краснодарский край
3992
4 ночи
Дербент, Дагестан
3728
7 ночей
Зеленоградск, Калининградская область
4245
6 ночей
Ессентуки, Ставропольский край
2734
8 ночей
Владикавказ, Северная Осетия
2562
3 ночи
Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
4194
5 ночей
Псков, Псковская область
3482
2 ночи
Домбай, Карачаево-Черкесия
3941
4 ночи