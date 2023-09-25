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Чистый воздух решает: Пицунда попала в топ популярных направлений для отдыха в сентябре
Чистый воздух решает: Пицунда попала в топ популярных направлений для отдыха в сентябре
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил популярные направления с самым чистым воздухом для отдыха в сентябре 2023 года. 25.09.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Пицунда оказалась на втором месте в рейтинге популярных направлений с чистым воздухом для отдыха в сентябре, следует из данных сервиса ТВИЛ.РУ.На первом месте Кисловодск, третье место досталось Красной Поляне.
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Чистый воздух решает: Пицунда попала в топ популярных направлений для отдыха в сентябре

10:15 25.09.2023 (обновлено: 10:21 25.09.2023)
© Sputnik / Акоп КущянГород курорт Пицунда
Город курорт Пицунда - Sputnik Абхазия, 1920, 25.09.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил популярные направления с самым чистым воздухом для отдыха в сентябре 2023 года.
СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Пицунда оказалась на втором месте в рейтинге популярных направлений с чистым воздухом для отдыха в сентябре, следует из данных сервиса ТВИЛ.РУ.
На первом месте Кисловодск, третье место досталось Красной Поляне.
Десять популярных направлений с чистым воздухом для отдыха в сентябре:

Город

Средняя стоимость ночи (рубли)

Средняя продолжительность поездки

Кисловодск, Ставропольский край

3130

7 ночей

Пицунда, Абхазия

4170

9 ночей

Красная Поляна, Краснодарский край

3992

4 ночи

Дербент, Дагестан

3728

7 ночей

Зеленоградск, Калининградская область

4245

6 ночей

Ессентуки, Ставропольский край

2734

8 ночей

Владикавказ, Северная Осетия

2562

3 ночи

Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

4194

5 ночей

Псков, Псковская область

3482

2 ночи

Домбай, Карачаево-Черкесия

3941

4 ночи

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