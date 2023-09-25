https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/fursov-ob-izmeneniyakh-klimata-mir-vstupaet-v-novyy-lednikovyy-period--1048213657.html

Фурсов об изменениях климата: мир вступает в новый ледниковый период

Фурсов об изменениях климата: мир вступает в новый ледниковый период

Фильм-катастрофа "Послезавтра" о мировой засухе и новом ледниковом периоде может скоро стать реальностью для всей планеты, считает известный российский ученый... 25.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-25T12:50+0300

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Фурсов об изменениях климата: мир вступает в новый ледниковый период Фурсов об изменениях климата: мир вступает в новый ледниковый период

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что мировое сообщество прикладывает недостаточно усилий для решения проблемы резкого изменения климата, и что человечество стоит перед открытыми "вратами ада", его слова приводит телеканал ABC News.Гутерриш заявил также, что мировые лидеры должны взять на себя новые важные обязательства в области климата. "Наши действия по сравнению с масштабами проблемы ничтожны. Если мы ничего не предпримем, температура вырастет еще на 2,8 градуса, что опасно для нашего мира", – заявил Генсек ООН."Угроза геоклиматической катастрофы – это не конспирология, это часть реальности. К спекуляциям я бы отнес все разговоры о глобальном потеплении, причем угрозой глобального потепления часто пугают, чтобы зафиксировать необходимость мирового правительства, объединения наций вокруг некого нового организующего центра. На самом деле серьезные ученые очень убедительно показывают и доказывают, что мы вступаем не в эпоху глобального потепления, а в новый малый ледниковый период, а глобальное потепление – это обманка", – говорит Фурсов.В частности, серьезные опасения ученых вызывает заметное замедление течения Гольфстрима, которое до сих пор добавляло северной части планеты – Северной Америке и Западной Европе – примерно 10-12 градусов, говорит Фурсов."В 2010 году произошел взрыв на нефтяной платформе компании BP, которая, чтобы избежать больших штрафов, пыталась решить проблему вытекающей нефти при помощи токсичного вещества, и оно нанесло колоссальный ущерб экологической среде и создало пленку в 1,5 мм, которая не позволяет испарения. В результате теплое течение Мексиканского залива, которое потом становится Гольфстримом, зациклилось и греет само себя и непонятно, что будет дальше, и кроме того, циркуляция воздушных масс изменилась. И наше жаркое лето, и ледяные дожди ― это результат всех этих изменений", – говорит Фурсов.Иными словами, если с Гольфстримом и дальше будут происходить серьезные изменения, мы воочию увидим фильм "Послезавтра", резюмирует ученый.

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