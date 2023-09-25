https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/kondratev-o-vremennom-ogranichenii-eksporta-benzina-v-rossii-zhestkaya-mera--1048171744.html

Кондратьев о временном ограничении экспорта бензина в России: жесткая мера

Кондратьев о временном ограничении экспорта бензина в России: жесткая мера

С какой целью в России введены временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива, на какой экономический эффект рассчитана эта мера, об этом в эфире радио... 25.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-25T09:35+0300

2023-09-25T09:35+0300

2023-09-25T10:30+0300

радио

подкасты

экономика

россия

бензин

министерство энергетики рф

топливо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/18/1048171580_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_a06b10e7943ef2627fd023711f1fdf8a.jpg

Кондратьев о временном ограничении экспорта бензина в России: жесткая мера Кондратьев о временном ограничении экспорта бензина в России: жесткая мера

С какой целью в России введены временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива, на какой экономический эффект рассчитана эта мера, об этом в эфире радио Sputnik рассказал замруководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев.Ограничения не распространяются на страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию и гуманитарную помощь.Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива. Решение принято, как говорится в сообщении Кабмина России, для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.Ограничения на экспорт бензина и дизтоплива введены в России, чтобы максимально снизить напряженность на внутреннем рынке и договориться о перезапуске механизмов регулирования, сказал в эфире радио Sputnik замруководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев."Решение было неожиданным, потому что оно оказалось достаточно жестким. Мы ожидали более компромиссного варианта. Фактически больше 98% всего экспорта оказалось под запретом, это означает, что предложение бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке увеличится, потому что у нефтеперерабатывающих заводов не будет альтернативы и это приведет к серьезным падением цен", – отметил Кондратьев.По мнению эксперта, запрет будет иметь краткосрочный характер и вряд ли продлится больше месяца или нескольких недель. Кондратьев объясняет это тем, что Россия — один из самых крупных производителей дизтоплива, и у нее очень большой профицит.Подробности слушайте в аудиофайле.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, экономика, россия, бензин, министерство энергетики рф, топливо, аудио