https://sputnik-abkhazia.ru/20230925/reshetnikov-predlozhil-analog-kitayskoy-modeli-dlya-resheniya-problemy-s-rublem-1048192174.html

Решетников предложил аналог китайской модели для решения проблемы с рублем

Решетников предложил аналог китайской модели для решения проблемы с рублем

Необходимо наладить мониторинг – сколько рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают, как идут перетоки, потому что сейчас в полной мере этого... 25.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-25T11:00+0300

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СУХУМ, 25 сен – Sputnik. Ситуация с курсом рубля требует гораздо более сложных решений, чем возврат продажи валютной выручки, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.По его словам, уровень продажи валютной выручки достаточно высок – по последним пяти-шести месяцам порядка 85% валютной выручки возвращается и продается, но при этом 35% возвращается в рублях. Глава МЭР РФ отметил, что многие структуры занимают рубли в России, переводят за границу, там по сути происходят обменные операции, потом эти рубли возвращаются.Он пояснил, что в настоящее время нет никаких ограничений, например, на перевод рублей за рубеж – и для физлиц, и для юрлиц процедуры простые."И в результате у нас все больше будет рублей там, которые будут играть против, скажем так, вовлекаться в эти валютные игры против рубля", – пояснил глава Минэкономразвития.Решетников подчеркнул, что "нельзя сложную проблему решать только одним инструментом"."Инструментарий должен быть более разносторонний и более богатый, и его нужно достаточно быстро создавать. И это в том числе наш запрос и к ЦБ, и к Минфину", – разъяснил Решетников.Он также отдельно отметил, что речь ни в коем случае не идет о двух курсах. "Ни в коем случае не может быть два курса. Это крайне вредное явление для экономики, мы против этого. И здесь у нас с ЦБ позиция одна", – указал министр.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230923/takogo-ne-zhdali-na-zapade-udivilis-stoykosti-rossiyskoy-ekonomiki-1048159298.html

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рубль, россия, экономика, валюта