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Сплотиться воедино: как Абхазия сумела победить в войне с Грузией
Сплотиться воедино: как Абхазия сумела победить в войне с Грузией
Центр социально-экономических исследований совместно с Международным Информационным агентством Sputnik провел круглый стол "К 30-летию Победы Абхазии... 25.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-25T18:40+0300
2023-09-25T18:40+0300
2023-09-25T18:40+0300
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Гости круглого стола проанализировали причины начала войны, а также обсудили проблемы развития республики в поствоенный период и перспективы ее развития. Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа сказал, что предстоящий юбилей Победы – очень значимое событие, этот праздник является сакральным для жителей Абхазии. Для того чтобы добиться победы, абхазское общество сплотилось, и все силы были направлены на то, чтобы отразить грузинскую агрессию. В абхазском обществе не было такого разномыслия, все были едины – война укрепила общество, что помогло эффективно сопротивляться, сказал Олег Дамениа. Говоря о причинах начала войны, доктор исторических наук Аслан Авидзба напомнил, что она началась спустя восемь месяцев после распада СССР. "Самая главная причина – это распад советского государства, а кто был заинтересован в этом, все знают. Это было продолжением распада СССР, и сама Россия не распалась в силу того, что ее рассматривали на Западе как уже состоявшийся союзник Запада", - подчеркнул он.
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мультимедиа, видео, абхазия, пресс-центр , видео
мультимедиа, видео, абхазия, пресс-центр , видео
Сплотиться воедино: как Абхазия сумела победить в войне с Грузией
Центр социально-экономических исследований совместно с Международным Информационным агентством Sputnik провел круглый стол "К 30-летию Победы Абхазии: геополитический аспект".
Гости круглого стола проанализировали причины начала войны, а также обсудили проблемы развития республики в поствоенный период и перспективы ее развития. Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа сказал, что предстоящий юбилей Победы – очень значимое событие, этот праздник является сакральным для жителей Абхазии.
Для того чтобы добиться победы, абхазское общество сплотилось, и все силы были направлены на то, чтобы отразить грузинскую агрессию. В абхазском обществе не было такого разномыслия, все были едины – война укрепила общество, что помогло эффективно сопротивляться, сказал Олег Дамениа. Говоря о причинах начала войны, доктор исторических наук Аслан Авидзба напомнил, что она началась спустя восемь месяцев после распада СССР.
"Самая главная причина – это распад советского государства, а кто был заинтересован в этом, все знают. Это было продолжением распада СССР, и сама Россия не распалась в силу того, что ее рассматривали на Западе как уже состоявшийся союзник Запада", - подчеркнул он.